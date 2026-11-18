تشهد الشركات الأسترالية موجة متزايدة من خفض الوظائف خلال العام الجاري، في ظل ضغوط ارتفاع التكاليف وضعف الإنفاق الاستهلاكي وتزايد المنافسة، إلى جانب توجه الشركات لإعادة هيكلة عملياتها والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة التشغيلية.

وذكرت بيانات نشرتها مجموعة من الشركات الاسترالية، اليوم الأربعاء، أن سلسلة المتاجر الكبرى "ديفيد جونز"، التي يعود تاريخها إلى 188 عامًا، انضمت إلى قائمة الشركات التي أعلنت تسريح موظفين، إذ تعتزم الاستغناء عن نحو 1500 عامل، مع إغلاق 19 متجرًا في أعقاب دخولها إجراءات الإدارة بسبب التعثر المالي، متأثرة بضعف إنفاق الأسر والمنافسة من التجارة الإلكترونية.

وفي القطاع المصرفي، أعلن بنك أستراليا الوطني خططًا لخفض ما يصل إلى 2500 وظيفة، تعادل نحو 6% من قوته العاملة، خلال عام، في إطار تبسيط العمليات وخفض النفقات، فيما كشف بنك "ويستباك" عن تغييرات تنظيمية تؤثر على نحو 140 وظيفة.

وامتدت التخفيضات إلى قطاع التكنولوجيا، حيث أعلنت شركة البرمجيات الأسترالية "وايز تك جلوبال" الاستغناء عن نحو ألفي موظف، يمثلون قرابة 29% من قوتها العاملة عالميًا، ضمن خطة لإعادة الهيكلة تستهدف دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها، بينما كشفت منصة التصميم «كانفا» عن إعادة تنظيم تؤثر على 1271 وظيفة، أي نحو 22% من موظفيها.

وفي قطاع الطيران، أعلنت شركة "كانتاس" خفض 850 وظيفة وإسناد بعض المهام الإدارية إلى شركة "أكسنتشر" للاستشارات، في إطار تحديث أنظمتها والتكيف مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي.

كما طالت إجراءات خفض العمالة قطاع الطاقة، حيث أعلنت شركة "وودسايد إنرجي" الاستغناء عن 500 موظف على الأقل، يمثلون نحو 10% من قوتها العاملة عالميًا، فيما تخطط شركة "سانتوس" لتقليص نحو 10% من الوظائف بهدف خفض التكاليف.

وفي قطاعات أخرى، أعلنت شركة "كيه بي إم جي أستراليا" للاستشارات والمراجعة خفض 230 وظيفة إضافية، ليرتفع إجمالي الوظائف الملغاة لديها خلال العام إلى أكثر من 600، بينما شملت خطط إعادة الهيكلة لدى شركة "آي دي بي إديوكيشن" للتعليم نحو 1250 وظيفة، على خلفية تشديد سياسات الهجرة في أسواق رئيسية.

وتعكس هذه الإجراءات اتساع نطاق إعادة الهيكلة في الشركات الأسترالية، مع سعي المؤسسات إلى خفض النفقات وتحسين الإنتاجية، في وقت يفرض فيه التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي تغييرات متزايدة على طبيعة الوظائف وأساليب التشغيل.