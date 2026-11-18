أعلن الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، كوزو تاشيما، اليوم الأربعاء، أنه تقدم بأوراق ترشحه رسميا لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال تاشيما إنه تقدم رسميا للترشح للمنصب في الانتخابات المقررة في مارس المقبل، قبل إغلاق باب الترشح في التاسعة من مساء اليوم، مؤكدا أنه حصل على "دعم من خمسة اتحادات وطنية".

وتعد هذه المرة الأولى التي يترشح فيها شخصية يابانية لرئاسة "فيفا".. وقد رفض تاشيما الكشف عن أسماء الاتحادات الخمسة التي تدعم ترشحه، باستثناء الاتحاد الياباني لكرة القدم، بحسب وكالة أنباء /جيجي برس/ اليابانية.

كان فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قد أعلن أيضا عن ترشحه للمنصب، بعد حصوله على دعم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).