كشف المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد عن توظيف نظم المعلومات الجغرافية في عدد من تطبيقاته البحثية، من بينها إعداد خرائط دقيقة لقاع البحر وتحديد المناطق الواعدة بالموارد التعدينية والنفطية، ورصد التغيرات المناخية والبيئية ودراسة التنوع البيولوجي البحري، إلى جانب متابعة عمليات النحر والترسيب على امتداد السواحل المصرية، بما يدعم التخطيط المستدام وإدارة الموارد البحرية .

وقال الدكتور حسام السيد، مدير مركز البيانات البحرية ورئيس معمل عمليات الشواطئ بشعبة البيئة البحرية بالمعهد، في تصريح له بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية، الذي يوافق 18 نوفمبر،إن نظم المعلومات الجغرافية تمثل أداة مهمة في الدراسات البحرية والبيئية، إذ تتيح دمج البيانات الجيوفيزيائية والجيولوجية والبيئية والمورفولوجية وتحليلها مكانيا، لإنتاج خرائط ومعلومات دقيقة تساعد الباحثين ومتخذي القرار على فهم الظواهر البحرية وتقييم الموارد والمخاطر.

وأضاف أن المعهد يوظف هذه التقنيات، إلى جانب الاستشعار عن بعد، لربط بيانات الأقمار الصناعية بنتائج المسوحات الحقلية، بما يسهم في رصد التغيرات المناخية والبيئية ودراسة هجرة الكائنات البحرية وتنوعها في البحر الأحمر.

وأوضح أن المعهد يجري دراسات مستمرة لعمليات النحر والترسيب والتغيرات في ديناميكية المناطق الساحلية على امتداد السواحل المصرية، بهدف تحديد المناطق الأكثر تأثرا بهذه التغيرات والمساهمة في دعم قرارات حماية الشواطئ والتخطيط المستدام.

وأشار إلى أن تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية تشمل أيضا تقييم الإمكانات المكانية لمشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، واختيار المواقع المناسبة لمشروعات الاستزراع السمكي البحري، بما يعزز كفاءة استغلال الموارد ويدعم الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن مركز البيانات البحرية بالمعهد يساهم في دعم هذه الجهود من خلال جمع البيانات والمنتجات الأوقيانوغرافية وأرشفتها وإتاحتها للباحثين ومتخذي القرار في قاعدة بيانات جغرافية، بما يعزز الاستفادة من المعلومات البحرية في البحث العلمي وإدارة الموارد الطبيعية والساحلية.

وأكد الدكتور حسام السيد أن أهمية هذه النظم لا تقتصر على الدراسات البحرية، بل تمتد إلى رصد التلوث البحري ومتابعة انتشاره، وحماية التنوع البيولوجي وتحديد موائل الكائنات البحرية، وإدارة المصايد والثروة السمكية، فضلا عن تقييم تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر والتغيرات المناخية على المناطق الساحلية.

وأوضح أن نظم المعلومات الجغرافية تعتمد على جمع البيانات من المسوحات الميدانية وأجهزة تحديد المواقع والصور الجوية والأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار، ثم تنظيمها وربطها بالمواقع الجغرافية وتحليلها لإنتاج خرائط رقمية تفاعلية ونماذج مكانية تساعد على تحديد الأنماط والتغيرات وتقييم المخاطر واختيار الحلول المناسبة.

وأشار إلى أن استخدامات هذه التقنيات تجاوزت المؤسسات البحثية لتشمل التخطيط العمراني وتحديد مواقع الطرق والمرافق والخدمات، ومتابعة الموارد المائية والأراضي الزراعية، وتحديد المناطق المعرضة للسيول والفيضانات والحرائق، وتحسين شبكات النقل، وتحليل التوزيع الجغرافي للأمراض ودعم التخطيط الصحي.

ويقام الاحتفال باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية هذا العام تحت شعار "نظم المعلومات الجغرافية.. قوة تدفع نحو تحقيق الأهداف والابتكار" (GIS: Powering Purpose and Innovation)، وسط تطور متسارع في تطبيقات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية، بما يفتح آفاقا جديدة لتطوير الخرائط الذكية والنماذج التنبؤية وتحسين رصد التغيرات البيئية ودعم اتخاذ القرار.