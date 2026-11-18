أصدر المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، كتابا جديدا بعنوان "ليس بالضبط في مدح الغموض"، تأليف كيس ڤان ديمتير، وترجمة محمد صفار.

وذكر المركز، في بيان اليوم الأربعاء، أن الكتاب يفتح نافذة على طبيعة الغموض وأهميته في حياتنا، متجاوزًا النظر إليه باعتباره مجرد نقص في الوضوح أو خلل في التعبير، إذ يتناول مفهومه في اللغة والتفكير والمنطق، ويبحث علاقته بالمفارقات والاستدلال، إلى جانب قضايا الهوية والتغير والقياس والأعداد.

ومن خلال أمثلة وحوارات مبسطة، يقدم المؤلف معالجة تجمع بين الفلسفة واللغة والعلوم والحوسبة، كاشفًا أن الغموض ليس عيبًا بالضرورة، بل قد يكون ضرورة ووسيلة للتواصل والتفكير. كما يناقش أهمية فهم هذه الظاهرة وتوظيفها بوعي بدلًا من السعي الدائم إلى إلغائها أو اختزال كل شيء في إجابات قاطعة، فليس كل ما يبدو ملتبسًا يستدعي الحسم، وليس كل سؤال تنتهي إجابته عند حدود "نعم" أو "لا".

الكتاب من تأليف ديمتير محاضر بعلوم الحاسب بجامعة أبردين، الذي يهتم بتطوير قدرة أجهزة الكمبيوتر على التحدث والكتابة، وبالقضايا المنطقية واللغوية والفلسفية المرتبطة بذلك. وترجمة الدكتور محمد صفار أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.