يعرض اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، ضمن عروض السجادة الحمراء بالدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم الروائي «العيون الخضراء» للمخرجين فاني لياتار وجيريمي تروي، في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن المسابقة الدولية، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



«العيون الخضراء» فيلم روائي تبلغ مدته 85 دقيقة، وتدور أحداثه حول تشايا، الفتاة ذات الأحد عشر عامًا، التي تعيش مع عائلتها بالقرب من المحيط في منطقة لاند الفرنسية. وفي أعقاب تلقي العائلة قرارًا بالطرد من منزلها، يسقط شقيقها الأكبر نور في سبات عميق وغامض، لتكرس تشايا كل طاقاتها من أجل إيقاظه، حتى لو تطلب الأمر الغوص في أعماق أحلامه والبحث عنه داخلها.





فاني لياتار وجيريمي تروي صانعا أفلام فرنسيان التقيا في معهد العلوم السياسية بمدينة بوردو. وبعد دراستهما للسينما، اشتركا في إخراج عدد من الأفلام القصيرة، من بينها «الكلب الأزرق» المرشح لجائزة سيزار. وحصل فيلمهما الروائي الأول «جاجارين» (2020) على شارة مهرجان كان السينمائي، وفي عام 2025 قدما فيلمهما «العيون الخضراء».



عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).



ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.