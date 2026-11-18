أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، خلال مؤتمر صحفي دوري عقد اليوم الأربعاء أن الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين سيجرون تبادلا معمقا لوجهات النظر حول قضايا رئيسية.

أوضح المتحدث الرسمي - ردا على سؤال حول القمة التي تجمع الصين وروسيا والولايات المتحدة- أن قادة الدول الثلاث سيجرون تبادلا معمقا لوجهات النظر حول قضايا رئيسية، تتعلق بالسلام العالمي.

وكان الرئيس الصيني قد استقبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم الأربعاء، لدى وصوله إلى مطار شنجن ، حيث من المقرر أن يشاركا الخميس في قمة ثلاثية غير مسبوقة تضم أيضا نظيرهما الروسي فلاديمير بوتين.