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ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر ضرب اليوم / الأربعاء / بحر اليابان، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

وأفادت الهيئة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - بأن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، فيما لم يتم إصدار أي تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية.

يذكر أن اليابان تشهد باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" بالمحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا مرتفعا، وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن 81% من أكبر الزلازل في العالم تحدث في هذا الحزام النشيط.