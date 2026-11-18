علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، على الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين اليوم / الأربعاء /، قائلة إنه وصل إلى الصين بعد رحلة قطعت نصف الكرة الأرضية، في زيارة تهدف إلى إظهار الصداقة والاحترام المتبادل، وذلك في وقت يتصاعد فيه التنافس التكنولوجي والاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم .

وأشارت الصحيفة إلى أن الصين قد عملت بشكل متزايد على عرقلة الجهود الأمريكية الرامية لتأمين مواد "العناصر الأرضية النادرة" الضرورية لتطوير التقنيات المتقدمة، وكذلك الجهود الرامية لفتح الأسواق الصينية أمام الشركات الأمريكية. والآن، يهدد نزاع جديد حول رقائق الحاسوب المتقدمة المخصصة للذكاء الاصطناعي بتعقيد هذه الزيارة، وذلك قبل أشهر قليلة من انتهاء هدنة هشة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في يناير المقبل.

وقالت الصحيفة: لكن هذه التوترات لم تكن حاضرة على أرض مطار "شينزين باوان" الدولي، حيث حظي ترامب باستقبال رسمي حافل من الزعيم الصيني شي جين بينج. وقد تصافح الرجلان، كما عانق ترامب الرئيس شي، بينما كان مؤدون يرتدون ملابس بألوان الوردي والأزرق المخضر والأبيض يلوحون بالأعلام الأمريكية والصينية.

وهتف المؤدون بكلمة "مرحبا" باللغة الصينية بينما كان ترامب يترجل من سلم الطائرة، في حين عزفت فرقة عسكرية النشيد الوطني الأمريكي، ووفقا للصحيفة جاءت هذه المراسم المتقنة ردا على مبادرة ترامب -التي خالفت الأعراف الدبلوماسية المعتادة- باستقبال الرئيس شي شخصيا في قاعدة "أندروز" الجوية المشتركة، خلال زيارة الأخير إلى واشنطن في سبتمبر الماضي.

ورأت واشنطن بوست أن اللقاء الثالث هذا العام بين ترامب وشي سيختبر ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين قادرتين على نزع فتيل التوترات الجديدة، وإيجاد أرضية مشتركة للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل التطور السريع لهذه التكنولوجيا، والحفاظ على الهدنة التجارية من الانهيار.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أسبوعين فقط من تكبيد الديمقراطيين لترامب وحزبه هزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي، وهو ما أضعف موقف الرئيس في تعامله مع الصين ومنافسيه الدوليين الآخرين. فقد أبدى الناخبون اعتراضهم على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس في ظل استياء عام من ارتفاع الأسعار كما انتقد مشرعون من الحزبين ضوابط التصدير التي تفرضها الإدارة على أشباه الموصلات، معتبرين إياها متساهلة للغاية.

وفي تصريحات أدلى بها قبيل مغادرته البيت الأبيض يوم الاثنين، أقر ترامب بأن الإدارة تواجه مخاطر في حال اتخذت إجراءات صارمة ضد الشركات التي يزعم أنها وجدت طرقا للالتفاف على ضوابط التصدير لتزويد الصين برقائق ذكاء اصطناعي متطورة. وأشار إلى أن تقييد الوصول إلى هذه الرقائق ربما يؤدي إلى "انفجار" في العلاقات مع الصين.

يشار إلى أنه في أكتوبر 2025، توصلت الإدارة الأمريكية والحكومة الصينية إلى هدنة في حرب تجارية كانت تشهد تصاعدا سريعا، إذ وصلت الأمور في مرحلة ما إلى فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 145% على السلع الصينية، وردت الصين بفرض تعريفات بنسبة 125% على المنتجات الأمريكية.

وفي إطار هذا الاتفاق، وافقت الولايات المتحدة على تخفيف تعريفاتها الجمركية مقابل تعهدات صينية بشراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية، ووقف قيود التصدير على المعادن الأرضية النادرة، وهي قيود كانت تهدد بشل قطاع التصنيع عالي التقنية في الولايات المتحدة.

ونسبت الصحيفة إلى مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية قوله إن ترامب يعتزم الضغط من أجل الالتزام بالاتفاق التجاري خلال لقائه مع شي.

وفي الوقت ذاته، يسعى الطرفان لدفع عجلة تنفيذ اتفاق -تم التوصل إليه أثناء زيارة شي لواشنطن في سبتمبر- يقضي بأن يخفض كل من البلدين الرسوم الجمركية على سلع "غير حساسة" بقيمة 30 مليار دولار. ولم يستكمل هذا الاتفاق بعد، وتكتنفه عقبة إضافية، إذ تطالب الصين بأن تبادر الولايات المتحدة بتنفيذ الاتفاق قبل أن تقوم هي بشراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية، وهي خطوة تؤكد واشنطن أن بكين وافقت عليها بالفعل في شهر مايو.

من جانبه يرى كيرت تونج -الشريك الإداري في مجموعة "آسيا جروب" والذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما- أن "الولايات المتحدة تتطلع حقا إلى تحقيق نتائج تجارية ملموسة مع الصين، والمزيد من الإعلانات التي تدعم الشركات الأمريكية في السوق الصينية أو تزيد من حجم المبيعات إلى الصين، وذلك على أساس كل حالة على حدة". وأضاف أن الهدنة التجارية، واتفاق خفض الرسوم الجمركية، والمطالب المتعلقة بالوصول إلى الأسواق "أمور مترابطة"، مشيرا إلى أنه من المرجح تأجيل أي إعلانات جوهرية إلى حين عقد اللقاء المقبل بين شي وترامب، والمقرر خلال قمة مجموعة العشرين في ديسمبر المقبل.