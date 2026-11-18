أشادت السفارة الألمانية بالقاهرة بتكريم الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، ومنحه الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي، تقديرًا لمسيرته وجهوده من أجل تحقيق السلام.

وقالت السفارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تكريم مستحق لشخصية استثنائية: يكرم الكونغرس الأمريكي الرئيس المصري الأسبق أنور السادات بمنحه الميدالية الذهبية للكونجرس.



نتقدم بخالص التهاني إلى أسرة الرئيس السادات وإلى الشعب المصري بهذه المناسبة المتميزة التي تمثل تقديراً لمسيرته.

لقد أثبت السادات من خلال جهوده من أجل التوصل إلى اتفاقيات كامب ديفيد للسلام رؤية سياسية بعيدة المدى وقدرة على بناء الجسور حيث رأى الآخرون الحواجز.

ويذكّرنا إرثه بأن السلام يتطلب الشجاعة والحوار والاستعداد للتقارب ومد جسور التواصل لا سيما عندما تكون التحديات في أشدها.



واضافت :"إن الشراكة الوثيقة القائمة على الثقة المتبادلة بين الرئيس المصري أنور السادات والمستشار الألماني هيلموت شميدت تظل صفحة مهمة في تاريخ العلاقات الألمانية المصرية وإرثاً قيماً نواصل البناء عليه حتى يومنا هذا من أجل تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الثنائي وتعميقها.