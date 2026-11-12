فتح باب التقديم للمصريين للسفر إلى ألمانيا.. الشروط والأوراق وطريقة الحصول على «بطاقة الفرص»

أتاحت ألمانيا للمصريين الراغبين في العمل بها فرصة جديدة للبحث عن وظائف داخل سوق العمل الألماني من خلال نظام «بطاقة الفرص» (Chancenkarte)، التي تسمح للمؤهلين بالسفر إلى ألمانيا والبحث عن فرصة عمل لمدة تصل إلى عام، دون اشتراط الحصول على عقد عمل مسبق قبل السفر.

وفي تحديث رسمي نشرته السفارة الألمانية بالقاهرة يوم 9 نوفمبر 2026، أوضحت أن طلبات الحصول على بطاقة الفرص أصبحت تُقدم إلكترونيًا فقط من خلال بوابة الخدمات القنصلية الألمانية، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، مع مراجعة الطلبات مبدئيًا من خلال شركة TLScontact.

ما هي بطاقة الفرص الألمانية؟

تُعد بطاقة الفرص أحد مسارات الإقامة والعمل التي أطلقتها ألمانيا في يونيو 2024، بهدف استقطاب العمالة المؤهلة من خارج الاتحاد الأوروبي، ومنحها فرصة دخول البلاد للبحث عن وظائف مناسبة لمؤهلاتها وخبراتها.

وتمنح البطاقة حاملها إقامة تصل إلى 12 شهرًا، بشرط إثبات القدرة المالية على تغطية نفقات المعيشة طوال فترة الإقامة، كما تسمح له بالعمل بدوام جزئي لمدة تصل إلى 20 ساعة أسبوعيًا، بالإضافة إلى إمكانية خوض تجارب عمل لمدة تصل إلى أسبوعين لدى أصحاب العمل المحتملين.

شروط الحصول على بطاقة الفرص

حددت السلطات الألمانية مسارين أساسيين للحصول على البطاقة:

المسار الأول: أصحاب المؤهلات المعترف بها بالكامل

يمكن للحاصلين على مؤهلات أجنبية ثبتت معادلتها بالكامل في ألمانيا التقدم باعتبارهم عمالة ماهرة، دون الحاجة إلى استيفاء نظام النقاط، بشرط إثبات القدرة على تغطية نفقات المعيشة خلال فترة الإقامة.

المسار الثاني: نظام النقاط

بالنسبة للمتقدمين الذين لا تنطبق عليهم شروط المسار الأول، يجب توافر المتطلبات الأساسية التالية:

الحصول على شهادة جامعية أجنبية، أو مؤهل مهني مدته عامان على الأقل ومعترف به رسميًا في بلد الحصول عليه.

امتلاك مستوى أساسي في اللغة الألمانية A1 على الأقل، أو مستوى B2 في اللغة الإنجليزية.

تحقيق 6 نقاط على الأقل وفق نظام التقييم الألماني.

إثبات القدرة المالية على تغطية نفقات الإقامة والمعيشة في ألمانيا.

وتُحتسب النقاط وفق مجموعة من المعايير، تشمل مستوى اللغة، والخبرة المهنية، والعمر، ومدى الاعتراف بالمؤهل الدراسي أو المهني في ألمانيا، إلى جانب وجود ارتباط سابق بألمانيا، وإمكانية سفر الزوج أو الشريك مع المتقدم.

كم المبلغ المطلوب لإثبات القدرة المالية؟

يشترط نظام بطاقة الفرص إثبات القدرة على تغطية تكاليف المعيشة طوال فترة الإقامة، ويمكن تقديم ذلك من خلال حساب بنكي مغلق (Blocked Account)، أو إقرار بالتزام مالي من شخص مستوفٍ للشروط داخل ألمانيا.

ويبلغ الحد المالي الاسترشادي المطلوب نحو 1091 يورو شهريًا، أي ما يعادل 13,092 يورو لمدة عام كامل، مع ضرورة مراجعة القيمة المعتمدة وقت تقديم الطلب.

طريقة التقديم خطوة بخطوة

أوضحت السفارة الألمانية بالقاهرة أن التقديم على بطاقة الفرص يتم إلكترونيًا من خلال بوابة الخدمات القنصلية، وفق الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الخدمات القنصلية الألمانية من هنا.

إنشاء حساب واختيار طلب بطاقة الفرص (Chancenkarte).

استكمال البيانات الشخصية والتعليمية والمهنية.

إدخال بيانات المؤهل الدراسي والخبرات العملية واللغات، واستكمال التقييم الخاص بنظام النقاط إذا كان المتقدم يسلك هذا المسار.

تحميل المستندات المطلوبة، ومن بينها جواز السفر، والشهادات الدراسية أو المهنية، وإثبات الخبرة واللغة والقدرة المالية، وفق قائمة المستندات الخاصة بالطلب.

إرسال الطلب إلكترونيًا، ثم متابعة التعليمات الخاصة بمراجعته واستكمال الإجراءات من خلال الجهات المختصة وشركة TLScontact.

رسوم التأشيرة ومدة الحصول عليها

تبلغ الرسوم الأساسية للتأشيرات الوطنية الألمانية 75 يورو، ويتم سدادها بالجنيه المصري وفق سعر الصرف المعتمد من السفارة وقت التقديم، وقد تُضاف رسوم خدمة بحسب إجراءات مركز استقبال الطلبات.

ولا يعني استكمال الطلب أو سداد الرسوم ضمان الحصول على التأشيرة، إذ تخضع الطلبات للمراجعة والتقييم من الجهات الألمانية المختصة.

هل بطاقة الفرص تضمن الحصول على وظيفة؟

لا تمنح بطاقة الفرص وظيفة تلقائية أو إقامة دائمة بمجرد الحصول عليها، لكنها تتيح لحاملها السفر إلى ألمانيا والبحث عن وظيفة تتناسب مع مؤهلاته وخبراته، والتواصل مع أصحاب الأعمال وإجراء مقابلات وتجارب عمل وفق الضوابط المحددة.

وفي حالة الحصول على عقد عمل مؤهل خلال فترة الإقامة، يمكن للمتقدم التقدم للحصول على تصريح الإقامة المناسب للعمل، وفقًا للشروط والإجراءات الألمانية.

وتوفر بطاقة الفرص مسارًا قانونيًا للراغبين في دخول سوق العمل الألماني، لكنها تتطلب تجهيزًا مسبقًا من حيث المؤهل واللغة والقدرة المالية، إلى جانب استيفاء معايير التقييم قبل اتخاذ قرار السفر.