رئيس كتلة بورسعيد البرلمانية يتقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بسبب انتشار الكلاب الضالة

تقدم النائب عادل عبده اللمعي، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بشأن انتشار الكلاب الضالة في عدد من مناطق المحافظة، إلى جانب تدني مستوى خدمات النظافة وتراكم القمامة والمخلفات بالشوارع، مطالباً بدراسة أسباب المشكلتين ومحاسبة الجهات المسؤولة عن معالجة هذه الأوضاع.

النائب عادل اللمعي يتقدم بـ طلب إحاطة بشأن انتشار الكلاب الضالة في بورسعيد

ووجه النائب عادل اللمعي، طلب الإحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ بورسعيد، استناداً إلى المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضح "اللمعي"، في طلب الإحاطة أن الانتشار الملحوظ للكلاب الضالة بمختلف مناطق بورسعيد يمثل تهديداً لصحة وسلامة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، مشيراً إلى وقوع حالات وفاة وإصابات نتيجة عقر المواطنين، وما يصاحب هذه الظاهرة من مخاطر صحية تستدعي التعامل معها وفقاً للأساليب العلمية والإنسانية الآمنة.

كما أشار عضو مجلس النواب إلى تدني مستوى أداء شركة النظافة وتراكم القمامة والمخلفات في الشوارع، بما يؤثر سلباً على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمحافظة، ويطرح تساؤلات حول كفاءة منظومة النظافة ومدى فاعلية متابعة الشركة المتعاقدة ومحاسبتها، في ظل ما يتم إنفاقه من مبالغ مالية كبيرة شهرياً على هذه الخدمات.

وطالب النائب عادل اللمعي بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لدراسة أسباب انتشار الكلاب الضالة وتراجع مستوى خدمات النظافة في بورسعيد، والوقوف على الإجراءات المتخذة للتعامل مع المشكلتين، مع ضمان انتظام رفع المخلفات وتفعيل آليات المتابعة والمحاسبة.

وأكد طلب الإحاطة أهمية اتخاذ إجراءات جادة لحماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد.