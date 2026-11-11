الرعاية الصحية: 117 عملية جراحية من بينها 50 بالمنظار بمجمع شفاء بورسعيد

واصل مجمع الشفاء الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بفرع بورسعيد مسيرة التميز والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين، موفراً رعاية طبية متكاملة وفق أحدث المعايير العالمية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضمن تقديم الخدمات العلاجية والجراحات المتقدمة بنسب مساهمة رمزية ترفع الأعباء عن كاهل المرضى وتسهم في القضاء على قوائم الانتظار.

جاء ذلك بإشراف ومتابعة مستمرة من الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

حصاد إنجازات قسم الجراحة العامة وجراحة المناظير بمجمع الشفاء الطبي خلال أكتوبر 2026

حقق قسم الجراحة العامة وجراحة المناظير بمجمع الشفاء الطبي خلال شهر أكتوبر 2026 حصاداً متميزاً شمل إجراء 117 عملية جراحية ناجحة، من بينها 50 عملية بالمنظار الجراحي، إلى جانب العديد من الجراحات المتقدمة والمعقدة تضمنت حالات إصلاح فتق الحجاب الحاجز بالمنظار (Laparoscopic Fundoplication for Hiatus Hernia)، وحالات لتحويل مسار المعدة بالمنظار (Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass)، وحالات لإصلاح سقوط المستقيم بالمنظار (Laparoscopic Rectopexy)، وحالات لاستئصال القولون الأيمن بالمنظار (Laparoscopic Right Hemicolectomy)، وحالات لاستئصال القولون السيني والمستقيم بالمنظار (Laparoscopic Low Anterior Resection)، وحالات لاستئصال الطحال بالمنظار (Laparoscopic Splenectomy)، وحالات لاستئصال جزء من الكبد (Partial Hepatectomy)،

وتحقق هذا الإنجاز بفضل الجهود المتميزة لفريق العمل وتحت إشراف الدكتور إيهاب شحاته عبدالله، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة والمناظير، والدكتور محمد الحويطي، أخصائي الجراحة العامة وجراحة المناظير ومدير القسم بمجمع الشفاء الطبى، وبمشاركة نخبة من أعضاء القسم تضم الدكتور عمرو إسماعيل عبدالرؤوف، أستاذ جراحات الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس، و الدكتور كريم زين، استشاري جراحة الجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور إسلام جمال أبو زيد، استشاري الجراحة، وكل من الدكتور أحمد رأفت سلام، والدكتور إسلام عبدالحليم الدسوقي، والدكتور أسامة فتحي علي، والدكتور مينا إدوارد ويصا، والدكتور عبدالرحمن أحمد الشامي.

وأكد الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، أن هذه الإنجازات المتتالية تُثبت أن مجمع الشفاء الطبي يُمثل صرحاً علاجياً متطوراً يترجم على أرض الواقع رؤية الهيئة في توفير خدمة طبية تضاهي المستويات العالمية، مؤكداً لأبناء بورسعيد على المضي قُدماً بلا توقف في التطوير المستمر وإدخال أحدث التقنيات الجراحية، لتبقى صحة وسلامة المواطن هي الغاية الأسمى والهدف الذي لا نُحيْد عنه