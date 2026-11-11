حملة توعية في بورسعيد من ضوضاء الدراجات النارية المعدلة

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد أن الأصوات الصاخبة الصادرة عن بعض الدراجات النارية تحرم سكان المناطق السكنية من الهدوء والراحة.

وشدد محافظ بورسعيد على ان العبث بكاتم الصوت أو إجراء تعديلات لزيادة الضوضاء يضاعف الإزعاج، ويؤثر بشكل خاص على الأطفال والمرضى وكبار السن.

وقال محافظ بورسعيد لقائدى الدراجات احرص على استخدام دراجتك دون إحداث أصوات مزعجة، وتجنب التعديلات التي ترفع مستوى الضوضاء.

صوتك جزء من سلوكك.. اجعل قيادتك هادئة، واحترم حق الآخرين في الراحة

واكد محافظ بورسعيد ان القيادة الواعية لا تقتصر على سلامتك، بل تشمل أيضًا مراعاة حق الآخرين في الهدوء.

تأتي هذه الرسالة في إطار جهود محافظة بورسعيد لنشر ثقافة الالتزام بالسلوكيات الحضارية، والحد من الممارسات التي تتسبب في إزعاج المواطنين، خاصة داخل المناطق السكنية، بما يسهم في توفير بيئة أكثر هدوءًا وراحة للجميع.

ودعا محافظ بورسعيد قائدي الدراجات النارية إلى مراعاة طبيعة المناطق التي يتحركون بها، والابتعاد عن أي تعديلات أو ممارسات تتسبب في رفع مستويات الضوضاء، انطلاقًا من أن احترام الآخرين والحفاظ على راحتهم مسؤولية تقع على عاتق كل فرد.