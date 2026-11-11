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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير شؤون المسلمين في سنغافورة يتفقد معبر رفح ويطلع على جهود مصر لدعم غزة

وزير شؤون المسلمين في سنغافورة عند معبر رفح
وزير شؤون المسلمين في سنغافورة عند معبر رفح
أمنية رشاد الجلوي

استقبل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الأربعاء، زاكي محمد، القائم بأعمال الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين ووزير الدولة الأول للدفاع في سنغافورة، يرافقه دومينيك جوه، سفير سنغافورة لدى مصر، وعدد من المسؤولين السنغافوريين، وذلك لدى وصولهم إلى مطار العريش الدولي.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة الوفد السنغافوري إلى شمال سيناء تفقد معبر رفح البري، للاطلاع على الجهود المصرية المبذولة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ومتابعة آليات استقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين ونقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. 

 

كما تشمل الزيارة تفقد مخازن الهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، للتعرف على منظومة استقبال المساعدات الإنسانية القادمة من مختلف دول العالم، وآليات فرزها وتجهيزها وتنسيق إدخالها إلى القطاع.

وتأتي الزيارة في إطار جولة رسمية يجريها المسؤول السنغافوري إلى السعودية ومصر خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر الجاري، تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الإنسانية والدينية والتعليمية، وبحث سبل توسيع مساهمة سنغافورة في جهود الإغاثة المقدمة للفلسطينيين في قطاع غزة.  

وتأتي التحركات السنغافورية امتدادا لمساهمات إنسانية سابقة لدعم قطاع غزة، في ظل استمرار الجهود المصرية لتنسيق وصول المساعدات الدولية وتقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى الفلسطينيين.

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