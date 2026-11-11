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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن.. وصفة بدون قلي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
رنا عصمت

يعد القرنبيط من الخضراوات التي يمكن تقديمها بأكثر من طريقة، ولا يقتصر تحضيره على القلي التقليدي، إذ يمكن إعداد وصفة القرنبيط المقرمش في الفرن بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، للحصول على مذاق شهي يناسب وجبة الغداء أو العشاء.

وتتميز هذه الطريقة بأنها لا تحتاج إلى غمر القرنبيط في الزيت، كما يمكن تقديمها بجانب الصوصات المفضلة.

طريقة عمل القرنبيط فى الفرن بدون زيت

مكونات القرنبيط المقرمش في الفرن:

* رأس قرنبيط متوسط الحجم.

* 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

* نصف كوب دقيق.

* نصف كوب بقسماط مطحون.

* ملعقة صغيرة بابريكا.

* نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

* نصف ملعقة صغيرة كمون.

* ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة تحضير القرنبيط المقرمش:

1. اغسلي القرنبيط جيدا وقطعيه إلى زهرات صغيرة متساوية الحجم.

2. اسلقي القرنبيط في ماء مغلي لمدة دقائق قليلة حتى يصبح نصف ناضج، ثم صفيه واتركيه حتى يبرد.

3. اخلطي الدقيق مع البابريكا والثوم البودرة والكمون والملح والفلفل الأسود.

4. أضيفي القليل من الماء تدريجيا حتى تحصلي على خليط متماسك وخفيف.

5. اغمسي قطع القرنبيط في الخليط، ثم غطيها بالبقسماط المطحون.

6. رصي قطع القرنبيط في صينية مغطاة بورق الزبدة، مع توزيع زيت الزيتون عليها.

7. أدخلي الصينية فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 220 درجة مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة تقريبا، مع تقليب القطع حتى تكتسب لونا ذهبيا وتصبح مقرمشة.

سر نجاح القرنبيط المقرمش

للحصول على نتيجة مقرمشة، احرصي على تجفيف القرنبيط جيدا بعد السلق، وعدم تكديس القطع داخل الصينية، حتى تتوزع الحرارة بصورة متساوية.

المصدر BBC GOOD FOOD

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