الأهلي وبيراميدز يتنافسان على ضم نجم صن داونز

أكد الإعلامي محمد شبانة وجود منافسة بين الأهلي وبيراميدز للتعاقد مع مارسيلو أليندي، لاعب وسط فريق صن داونز الجنوب أفريقي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، مشيرًا إلى أن اللاعب يحظى باهتمام الناديين.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc": "الصحافة في جنوب أفريقيا تتحدث عن مارسيلو أليندي وعلاقته بنادي صن داونز، وهناك أنباء عن اقتراب الأهلي من التعاقد معه، في ظل وجود مفاوضات مع اللاعب".

وأضاف: "هناك صحفيون يتحدثون عن دخول النادي الأهلي ووكيل مصري في مفاوضات مع مارسيلو أليندي، كما أن بيراميدز من الأندية التي تفكر في ضم اللاعب، وبالتالي نحن أمام منافسة بين الأهلي وبيراميدز على التعاقد معه".

وأوضح: "بيراميدز يمتلك ميزة مهمة، وهي أن موكوينا، المدير الفني السابق لصن داونز، كان قريبًا جدًا من أليندي، ونعرف أن اللاعبين يميلون في كثير من الأحيان إلى المدربين الذين سبق لهم العمل معهم، وهناك مدربون يرحلون إلى أندية جديدة ويطلبون التعاقد مع لاعبين لديهم قناعة بإمكانياتهم".

وتابع: "هناك مدربون يمتلكون قناعات بأسماء معينة، وهذا ما حدث مع حسين عموتة في الأهلي، فهو من اختار المهاجم الذي تعاقد معه النادي، رغم أن الأهلي ظل لسنوات يبحث عن مهاجمين، ولم نسمع عن بعض الأسماء التي تعاقد معها إلا بعد أن اختارها الجهاز الفني".

وأتم: "مارسيلو أليندي من اللاعبين المميزين جدًا والمعروفين في صن داونز، خاصة أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، سواء في مركز 6 أو 8 أو على الأطراف، وبالتالي سيكون إضافة لأي فريق يتعاقد معه، لكن انتقاله قد يشهد صدامًا تعاقديًا جديدًا بين الأهلي وبيراميدز".