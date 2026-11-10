عبدالناصر زيدان يكشف موقف حسام حسن من تدريب صن داونز.. وعرضان من شمال أفريقيا على الطاولة

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن موقف حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، من تدريب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، خلال الفترة المقبلة، في ظل الأنباء المتداولة بشأن ارتباط اسمه بعدد من العروض التدريبية.

حسام حسن

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة Modern MTI، إن حسام حسن رفض عرضًا لتدريب صن داونز، حتى لو كان المقابل المالي مغريًا، مفضلًا الاتجاه إلى تدريب المنتخبات خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن خروج صن داونز من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا كان من بين الأمور المرتبطة بموقف المدرب من العرض، وعدم تحمسه لخوض التجربة في الوقت الحالي.

وتابع أن هناك ناديين كبيرين في إحدى دول شمال إفريقيا تواصلا مع حسام حسن، من أجل استطلاع رأيه بشأن إمكانية توليه تدريب أحد الفريقين، قبل الدخول في مفاوضات رسمية خلال الفترة المقبلة.