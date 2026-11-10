من حضن البيت إلى أرصفة الشوارع.. حكاية طفل هرب من معاملة والده وانتهى به المطاف متسولًا في الدقي

لم يكن خروج الطفل البالغ من العمر 15 عامًا من منزل أسرته في أطفيح مجرد غياب عابر، بل كانت وراءه حكاية كشف عن تفاصيلها بنفسه بعد العثور عليه في شوارع الدقي، بعدما اختار الابتعاد عن المنزل والبحث عن مكان آخر يقضي فيه أيامه، حتى لو كان هذا المكان حديقة عامة أو ميدانًا في الشارع.

بدأت الحكاية ببلاغ تلقاه قسم شرطة أطفيح من والد الطفل، أبلغ فيه بتغيب نجله عقب خروجه من المنزل، موضحًا أن الصغير اعتاد الهروب من المنزل، لتبدأ الأجهزة الأمنية رحلة البحث عنه، وسط محاولات لكشف مكان وجوده والاطمئنان على سلامته.

وبعد جهود البحث والفحص، جاءت المفاجأة بالعثور على الطفل في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، لكنه لم يكن داخل منزل أو برفقة أحد من أسرته، بل كان يعيش بعيدًا عن جدران البيت، متخذًا من الحدائق والميادين العامة مأوى له.

وعندما سألته الأجهزة الأمنية عن سبب هروبه، كشف الطفل عن معاناته، مؤكدًا أنه ترك منزل أسرته بسبب سوء معاملة والده له، وأنه اضطر خلال فترة غيابه إلى التسول واستجداء المارة للحصول على ما يساعده على تدبير احتياجاته اليومية.

أيام قضاها الطفل في الشوارع، بعيدًا عن أسرته، يتنقل بين الحدائق والميادين، ويواجه ظروف الحياة بمفرده، حتى عثرت عليه الأجهزة الأمنية، وتبين أنه بحالة صحية جيدة.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، عُرض الطفل على النيابة العامة، التي قررت تسليمه إلى والده، مع أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.