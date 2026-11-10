سرعة بديهة ويقظة.. فرد مرور يتعامل بذكاء مع بقعة زيت تهدد سلامة قائدي السيارات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حظي بإشادة واسعة، بعدما وثق موقفًا إنسانيًا لأحد أفراد الإدارة العامة للمرور، خلال تأدية عمله في الشارع، في مشهد عكس سرعة الاستجابة والحرص على سلامة المواطنين.

وأظهر الفيديو فرد المرور وهو يبادر بنثر كميات من الرمال فوق بقعة زيت تسربت على أسفلت الطريق، في محاولة للسيطرة على الموقف وإزالة مصدر الخطر، الذي كان من الممكن أن يتسبب في انزلاق السيارات والدراجات النارية ووقوع حوادث مرورية.

ولم يتردد فرد المرور في التعامل مع الموقف بشكل سريع، إذ سعى إلى الحد من خطورة بقعة الزيت وتأمين الطريق أمام قائدي المركبات، لتجنب أي حوادث محتملة قد تنتج عن فقدان السيطرة على السيارات.

إشادة واسعة بتصرف فرد المرور

ولاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بتصرف فرد المرور وسرعة بديهته في التعامل مع الموقف، معتبرين أن ما فعله يعكس الوعي بأهمية الدور الذي يؤديه رجال المرور، وحرصهم على حماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامتهم على الطرق.