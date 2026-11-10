قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتقال أحد كبار أفراد الجيش الأمريكي في بريطانيا للاشتباه بتجسسه لصالح روسيا
تضُم 8 محافظات.. ما هي اختصاصات اللجنة العليا لإدارة سواحل المتوسط؟
بعد 4 أيام من اختفائه.. العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت
عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا
برعاية سيراميكا كليوباترا والنائب محمد أبو العينين.. إطلاق مسابقة معمارية كبرى لتصميم بوابة الشيخ زايد
هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء
أحمد موسى: يجب ملاحقة الإخوان قضائيا على مستوى العالم وأمتلك أرشيفا يوثق مخططاتهم
مقتل زعيم خلية مسلحة تابعة للنظام السوري السابق وإصابة أحد أفرادها في طرطوس
عمال الدليفري يودعون مخاطر الشارع.. تحركات جديدة لتأمين مستقبلهم
وزير خارجية فرنسا: خطر استئناف الضربات العسكرية في الشرق الأوسط والتصعيد لم يُستبعد تمامًا
كائن بحري عملاق يثير الرعب والدهشة.. هل ظهر الحوت الأزرق في مياه مصر؟
جينك البلجيكي يقيل ييس توروب بعد 4 أشهر فقط بسبب سوء النتائج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصطفى بكري يطرح تساؤلات بشأن توقف قطار العياط وتعطيل «ATC»: ننتظر تحقيقات النيابة العامة

مصطفى بكري
مصطفى بكري
فريدة محمد

طرح النائب مصطفى بكري مجموعة من التساؤلات بشأن ملابسات حادث قطاري العياط، مطالبًا بعدم استباق نتائج تحقيقات النيابة العامة أو توجيه الاتهامات قبل انتهاء التحقيقات، محذرًا من تسييس القضية وتحويلها من واقعة جنائية إلى ساحة لتصفية الحسابات.

وقال بكري، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمناقشة تداعيات الحادث، إن هناك 3 ملاحظات رئيسية يجب التوقف أمامها، أولها محاولات تسييس القضية رغم أنها قضية جنائية، مستشهدًا بما ذكره بشأن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع حوادث القطارات خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024 بنسبة 22.7%.

وأضاف أن الملاحظة الثانية تتمثل في استباق قرار النيابة العامة وإلقاء الاتهامات قبل صدور نتائج التحقيقات، بينما تتعلق الملاحظة الثالثة، بحسب تعبيره، بمحاولات اغتيال شخصية معينة لحسابات محددة.

لماذا توقف القطار الأول قبل وصول القطار الثاني بدقيقتين؟

ووجه عضو مجلس النواب عددًا من التساؤلات إلى وزير النقل بشأن التفاصيل الفنية والتشغيلية للحادث، متسائلًا عن أسباب توقف سائق القطار رقم 2010 أمام المحطة بصورة مفاجئة، رغم عدم وجود عربة سقطت أو مشكلة فنية، وذلك قبل وصول القطار الثاني بدقيقتين.

كما تساءل عن مدى التزام سائق القطار رقم 134 بالإشارات الثلاث، وهي الأصفر المتقطع والأصفر الثابت ثم الأحمر، وما إذا كان قد قام بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطارات (ATC)، والأسباب التي دفعته إلى ذلك.

مصطفى بكري يفتح ملف النموذج 20 أ ومسؤولية مراقبة القطارات

وتطرق بكري إلى إجراءات الفحص والتوقيع على النموذج رقم 20 أ قبل تحرك القطار من محطة الجيزة، متسائلًا عن دور ناظر المحطة والمختصين في مراجعة سلامة القطار والتأكد من جاهزيته للتشغيل.

كما طرح تساؤلات بشأن أسباب توقف القطار رقم 2010 بعد وصوله إلى العياط، ثم تحركه من العياط إلى البليدة خلال دقائق، ودور مراقب الإشارة في متابعة حركة القطارات، وما أثير بشأن واقعة تزوير الأمر المرتبط بالتشغيل.

وأكد أن جميع هذه التساؤلات تتطلب إجابات واضحة تستند إلى نتائج التحقيقات الرسمية، مشددًا على ضرورة انتظار ما ستكشف عنه النيابة العامة بشأن المسؤوليات والملابسات الفنية للحادث.

بكري: منظومة التحكم الإلكتروني تتوسع بالسكك الحديدية

وفي سياق متصل، أشار النائب إلى تطبيق نظام التحكم الإلكتروني (ATC) والتحول إلى الأنظمة الإلكترونية في خطوط الوجه البحري، وبدء تطبيقه في خطوط الصعيد، بما يتيح تعزيز المراقبة المركزية لحركة القطارات.

ولفت إلى الاستعداد لإطلاق القطار السريع في ديسمبر، مؤكدًا أهمية استمرار تطوير منظومة النقل، كما أشار إلى أن عرض وزير النقل تناول عددًا من التساؤلات المتعلقة بالقروض وأوجه إنفاقها.

واختتم بكري بالتأكيد على ضرورة التعامل مع حادث العياط في إطار التحقيقات والأدلة الرسمية، وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل إعلان النتائج النهائية.

النائب مصطفى بكري حادث قطاري العياط النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

سفيان بن جديدة

موقف حاسم من الإدارة.. هل يرحل سفيان بن جديدة عن الأهلي في يناير؟

جاسم محمد البداوي

تحرك عسكري خليجي جديد.. 6 دول تتفق على إنشاء قيادة متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية.. سر التماسك والطعم المميز

أرشيفية

نقل 63 طالباً إلى المستشفى بعد حريق بمدرسة دينية في بنجلاديش

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

المتهمين

القبض على شخصين يروجان المخدرات بمدينة نصر

المتهمون

عنّف ابنتهم بالمدرسة.. القبض على المتهمين بالتعدي على مدرس بالشوم في المنيا

بالصور

أسباب تأخر الكلام عند الأطفال.. تعرف على أبرز العلامات والطرق الفعالة لتنمية الحصيلة اللغوية

تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال

مفاجأة عن ألزهايمر.. المرض قد يترك إشارات مبكرة في حركة جسمك

ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط

في أحدث ظهور لها.. مي عز الدين تبرز رشاقتها بإطلالة رياضية

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

علاقة خفية بين الكوليسترول والصدفية.. مكمّل غذائي قد يغير طريقة العلاج

ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

المزيد