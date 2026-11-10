ريال مدريد يضع ماك أليستر ضمن أهدافه لتدعيم خط الوسط

عاد الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب وسط ليفربول، إلى دائرة اهتمامات ريال مدريد، في ظل تحركات النادي الملكي للبحث عن عناصر جديدة قادرة على تعزيز خط الوسط، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، ومواصلة مراقبة أبرز المواهب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر الصحفي التركي إكرم كونور أن ماك أليستر يتواجد ضمن قائمة اهتمامات ريال مدريد لتدعيم خط الوسط، في الوقت الذي يحظى فيه اللاعب باهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع ليفربول.

ويرى النادي الإسباني أن لاعب الوسط الأرجنتيني يمتلك مجموعة من الخصائص التي تتناسب مع احتياجات الفريق، أبرزها القدرة على بناء الهجمات، والتحكم في إيقاع اللعب، إلى جانب امتلاكه الرؤية الفنية والقدرة على الربط بين الخطوط، وهي عناصر قد تمنح وسط ريال مدريد المزيد من الجودة والمرونة.

ليفربول يتمسك باستمرار ماك أليستر

في المقابل، لا يبدو ماك أليستر مستعدًا لمغادرة ليفربول في الوقت الحالي، حيث يركز على مواصلة مشواره مع الفريق الإنجليزي، وتقديم أفضل مستوياته بقميص الريدز، دون التسرع في اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

ويواجه ريال مدريد منافسة محتملة من أندية أوروبية أخرى ترغب في الحصول على خدمات اللاعب، ما قد يجعل مهمة التعاقد معه أكثر صعوبة، خاصة في ظل أهميته داخل تشكيلة ليفربول.

صفقات ليفربول تعيد سيناريو الانتقال إلى مدريد

ويأتي اهتمام ريال مدريد بماك أليستر امتدادًا لارتباط النادي الملكي بعدد من لاعبي ليفربول خلال السنوات الماضية، بعدما نجح في الحصول على خدمات ترينت ألكسندر أرنولد مجانًا عقب نهاية عقده مع الفريق الإنجليزي.

كما ارتبط اسم ريال مدريد بمحاولات التعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، وهو ما يعيد فتح الباب أمام احتمالية انتقال لاعب جديد من أنفيلد إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

وتظل إمكانية إتمام صفقة ماك أليستر مرهونة بموقف إدارة ليفربول من التخلي عن أحد أبرز عناصر خط الوسط، فضلًا عن رغبة اللاعب نفسه، في ظل تمسك النادي الإنجليزي بالحفاظ على ركائزه الأساسية، وصعوبة تعويض لاعب يمتلك قدراته الفنية وخبراته الدولية.