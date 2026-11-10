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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب مساعد.. تامر مصطفى ينضم للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة على ماهر

تامر مصطفى
تامر مصطفى
إسلام مقلد

انضم الكابتن تامر مصطفى إلى الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني علي ماهر، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة من مشوار الفراعنة.

ومن المنتظر أن يبدأ تامر مصطفى مهامه ضمن الجهاز المعاون لعلي ماهر، للمساهمة في تجهيز المنتخب خلال الفترة المقبلة، والعمل على تنفيذ رؤية المدير الفني استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

تشكيل جهاز المنتخب

وكان قد أعلن علي ماهر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن تشكيل جهازه المعاون.

ويضم الجهاز المعاون لماهر كلاً من: محمد عبدالكريم مدربًا عامًا، ومصطفى فتحي مدربًا لحراس المرمى، بينما يتولى محمود سليم وعبد الرحمن الزغبي مهمة محللي الأداء، بجانب تولي ديجو جياتشينو ووائل رأفت مهمة تخطيط الأحمال.

تامر مصطفى منتخب مصر علي ماهر

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