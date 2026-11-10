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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يصور فيديو قصيرا لشكر حسام حسن والترحيب بـ علي ماهر

محمد صلاح
محمد صلاح

قام محمد صلاح، نجم فريق طرابزون التركي وقائد منتخب مصر، بتسجيل فيديو قصير ستتم إذاعته على صفحة المنتخب لشكر حسام حسن، المدير الفني السابق للفراعنة.

وخلال الفيديو، سيشكر محمد صلاح الجهاز الفنى السابق، بقيادة حسام حسن، ويرحب بالجهاز الفنى الجديد بقيادة على ماهر.

وصل محمد صلاح، نجم وقائد منتخب مصر الأول، إلى معسكر الفراعنة، اليوم الثلاثاء، وكان في استقباله علي ماهر، المدير الفني للمنتخب، والذي رحّب بانضمامه إلى صفوف المنتخب.

وينضم صلاح إلى تدريبات المنتخب اليوم، استعدادًا لمباراتيه أمام مالاوي، في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي يوم 13 نوفمبر الحالي في القاهرة، على أن يلتقي المنتخبان مجددًا يوم 17 نوفمبر في مالاوي.

محمد صلاح طرابزون التركي منتخب مصر حسام حسن اتحاد الكرة

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