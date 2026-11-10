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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف ما يحتاجه محمد صلاح داخل منتخب مصر بعد رحيل حسام حسن

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران   -  
علا محمد

أكد الإعلامي محمد فارس أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، يُعد أكبر المتضررين من رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية للفراعنة، موضحًا أن وجود الأخير أعاد ترتيب الصورة داخل المنتخب، بحيث أصبح المدير الفني هو النجم الأول، مع وجود جميع اللاعبين ومن بينهم صلاح ضمن المنظومة.

وقال محمد فارس، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه لا يجب اعتبار أي انتقاد لمواقف ارتبطت بمحمد صلاح داخل المنتخب دليلًا على وجود أزمة معه أو تقليلًا من قيمته كلاعب كبير، مشيرًا إلى أن مواقفه السابقة تؤكد تقديره لإمكانياته ومكانته.

وأضاف أن الكرة المصرية شهدت في فترات سابقة الحديث عن جيل محمود الجوهري وجيل حسن شحاتة، قبل أن تتحول الصورة إلى اعتبار محمد صلاح المسؤول الأول عن انتصارات المنتخب وإخفاقاته.

وأوضح فارس، أن تجربة حسام حسن أعادت المدير الفني إلى واجهة المشهد، بعدما أصبح هو النجم الأبرز في صورة المنتخب، مع وجود باقي اللاعبين، ومن بينهم محمد صلاح، لكن دون أن يكون اللاعب محور كل الاهتمام.

وأشار إلى أن الطريقة التي يعتقد البعض أنها تدعم محمد صلاح قد تعيد المشهد السابق، من خلال التركيز على مكانته باعتباره النجم الذي يسافر إليه مسؤولو اتحاد الكرة، مؤكدًا أن مصلحة صلاح تكمن في وجوده داخل منظومة يكون مديرها الفني هو النجم الأول.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على، أن محمد صلاح، باعتباره لاعبًا كبيرًا ونجمًا عالميًا، يحتاج إلى أن يكون جزءًا من منظومة جماعية يقودها المدير الفني، وليس أن يتحمل بمفرده مسؤولية نتائج المنتخب.

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