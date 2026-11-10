رئيس جامعة الأزهر: الإسلام أرسى حقوق المرأة ورفع مكانتها

شهد الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمر «تمكين المرأة.. من أجل أسرة أكثر استقرارًا» نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر، الذي ينظمه المركز القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة، ومنظمة الأسرة العربية، والمقام في الفترة من 10-11 من شهر نوفمبر، بفندق سونيستا بالقاهرة، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، والدكتورة وفاء الكيلاني، وزيرة الشئون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بليبيا رئيس منظمة الوحدة العربية، والدكتورة سارة الشورى، المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، وعدد من الشخصيات العامة في مصر وممثلي الوزارات والمنظمات الإقليمية العربية.

وخلال كلمته في المؤتمر رحب الأستاذ الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر بضيوف المؤتمر ناقلًا إليهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤكدًا أن استقرار الأسرة لا يتحقق إلا بصيانة حقوق أفرادها وأن النهوض بالمجتمع لا يستقيم مالم تتمتع المرأة بمكانتها التي كفلها لها الدين وأقرها الشرع، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر خاصة في هذا الوقت الذي تتزايد فيه تحديات المرأة والأسرة، مؤكدًا أن الحديث عن حقوق المرأة هو حق أصيل أرساه الإسلام منذ 14 قرنًا حين رفع مكانة المرأة وأكد على حقوقها في مجتمع كانت تتعرض فيه إلى ظلم اجتماعي.

وأضاف رئيس الجامعة أن التاريخ الإسلامي شاهِد على حضور المرأة في ميادين العلم والعمل؛ فأم المؤمنين خديجة- رضي الله عنها- كانت صاحبة تجارة وعُرفت بحسن التدبير ورجاحة العقل، كما أن أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- كانت من رموز العلم والفقه ورواية الحديث و الإفتاء، لافتًا إلى أن دور المرأة لم يتوقف عند صدر الإسلام بل امتد عبر العصور من خلال إسهامها في نهضة المجتمع وتقدمه ومن نماذجهن: نبوية موسى، رائدة تعليم الفتيات في مصر والدكتورة عائشة عبد الرحمن، المُلقبة ببنت الشاطئ والتي تركت مؤلفات في التفسير واللغة والأدب زخرت بها المكتبات، مما يؤكد أن تعليم المرأة وتمكينها هي من أسس نهضة مجتمعنا وازدهاره.

تمكين المرأة لا يعني وضعها في مواجهة الرجل

ولفت «صديق» إلى أن الأزهر الشريف بما يطلع به من رسالة علمية وحضارية يدعم تمكين المرأة، ويؤكد صون كرامتها وحفظ حقوقها وتعزيز مكانتها في المجتمع، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب يُولي قضايا المرأة اهتمامًا كبيرًا ويعمل على إبراز الصورة الصحيحة لمكانتها في الإسلام، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تنتقص من حقوقها أو تقلل من دورها، وقد تَجسد ذلك في العديد من المؤتمرات والفعاليات التي نظمها الأزهر الشريف، ومن بينها المؤتمر الدولي «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، الذي عقده الأزهر بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة في فبراير 2026م.

وتابع «صديق»: إن دعم الأزهر الشريف لتمكين المرأة لا يعني وضعها في مواجهة الرجل، وإنما يعنى التكامل بينها وبين الرجل في الوقوف ضد الجهل والظلم والفقر وأن يتعاونا سويًا في تأسيس أسرة قائمة على المودة والرحمة، بما يدعم استقرار المجتمع باعتبارها اللبنة الأولى في بنائه، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تزخر بنماذج نسائية متميزة في التدريس والبحث العلمي والعمل الطبي والإداري والمجتمعي، وهو ما يدفع الجامعة إلى مواصلة دعم هذه النماذج.

واختتم رئيس الجامعة كلمته بتوجيه الشكر إلى المجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة، ومنظمة الأسرة العربية والقائمين على تنظيم المؤتمر داعيًا- الله تعالى- أن يكلل جهود القائمين عليه بالنجاح نحو مزيد من العدل والكرامة والاستقرار لأسرتنا ومجتمعنا.