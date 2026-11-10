قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الأمريكي: قواتنا مستعدة لشن هجمات مدمرة ضد إيران في أي وقت
ممر ملاحي غير مسموح به.. الحرس الثوري: احتراق ناقلتي نفط في مضيق هرمز
عبد الستار صبري يعلن تشكيل منتخب مصر مواليد 2010 لمواجهة تونس في تصفيات شمال أفريقيا
أول سيارة إسعاف وصلت في 6 دقائق.. الصحة تكشف تفاصيل التعامل مع حادث قطاري العياط
التضامن ترفع تعويضات ضحايا حادث قطاري العياط إلى 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى.. و5 آلاف مساعدة عاجلة لكل مصاب
وزير الخارجية المصري: إسرائيل تفرض قيودا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة
كلام مجتزأ.. كامل الوزير يكشف عن حقيقة توجيهاته بغلق جهاز أمان القطارات
هجوم يستهدف سفينة تابعة لـ"أدنوك" في المياه الإقليمية الإماراتية
هبوط جديد في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
وزير الخارجية يدعو مدير اليونسكو للمشاركة في منتدى أسوان للسلام والتنمية
لم يتمالك فرحته بالأمطار.. مسن ينزل من التاكسي ويصفق في شوارع القاهرة
كامل الوزير يكشف خطة تعيين 14 ألف موظف بالسكك الحديدية.. و3112 دخلوا الخدمة حتى الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر: الإسلام أرسى حقوق المرأة ورفع مكانتها

د. محمود صديق
د. محمود صديق
عبد الرحمن محمد

شهد الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمر «تمكين المرأة.. من أجل أسرة أكثر استقرارًا» نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر، الذي ينظمه المركز القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة، ومنظمة الأسرة العربية، والمقام في الفترة من 10-11 من شهر نوفمبر، بفندق سونيستا بالقاهرة، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، والدكتورة وفاء الكيلاني، وزيرة الشئون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بليبيا رئيس منظمة الوحدة العربية، والدكتورة سارة الشورى، المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، وعدد من الشخصيات العامة في مصر وممثلي الوزارات والمنظمات الإقليمية العربية.

وخلال كلمته في المؤتمر رحب الأستاذ الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر بضيوف المؤتمر ناقلًا إليهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤكدًا أن استقرار الأسرة لا يتحقق إلا بصيانة حقوق أفرادها وأن النهوض بالمجتمع لا يستقيم مالم تتمتع المرأة بمكانتها التي كفلها لها الدين وأقرها الشرع، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر خاصة في هذا الوقت الذي تتزايد فيه تحديات المرأة والأسرة، مؤكدًا أن الحديث عن حقوق المرأة هو حق أصيل أرساه الإسلام منذ 14 قرنًا حين رفع مكانة المرأة وأكد على حقوقها في مجتمع كانت تتعرض فيه إلى ظلم اجتماعي.

وأضاف رئيس الجامعة أن التاريخ الإسلامي شاهِد على حضور المرأة في ميادين العلم والعمل؛ فأم المؤمنين خديجة- رضي الله عنها- كانت صاحبة تجارة وعُرفت بحسن التدبير ورجاحة العقل، كما أن أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- كانت من رموز العلم والفقه ورواية الحديث و الإفتاء، لافتًا إلى أن دور المرأة لم يتوقف عند صدر الإسلام بل امتد عبر العصور من خلال إسهامها في نهضة المجتمع وتقدمه ومن نماذجهن: نبوية موسى، رائدة تعليم الفتيات في مصر والدكتورة عائشة عبد الرحمن، المُلقبة ببنت الشاطئ والتي تركت مؤلفات في التفسير واللغة والأدب زخرت بها المكتبات، مما يؤكد أن تعليم المرأة وتمكينها هي من أسس نهضة مجتمعنا وازدهاره.

تمكين المرأة لا يعني وضعها في مواجهة الرجل

ولفت «صديق» إلى أن الأزهر الشريف بما يطلع به من رسالة علمية وحضارية يدعم تمكين المرأة، ويؤكد صون كرامتها وحفظ حقوقها وتعزيز مكانتها في المجتمع، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب يُولي قضايا المرأة اهتمامًا كبيرًا ويعمل على إبراز الصورة الصحيحة لمكانتها في الإسلام، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تنتقص من حقوقها أو تقلل من دورها، وقد تَجسد ذلك في العديد من المؤتمرات والفعاليات التي نظمها الأزهر الشريف، ومن بينها المؤتمر الدولي «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، الذي عقده الأزهر بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة في فبراير 2026م.

وتابع «صديق»: إن دعم الأزهر الشريف لتمكين المرأة لا يعني وضعها في مواجهة الرجل، وإنما يعنى التكامل بينها وبين الرجل في الوقوف ضد الجهل والظلم والفقر وأن يتعاونا سويًا في تأسيس أسرة قائمة على المودة والرحمة، بما يدعم استقرار المجتمع باعتبارها اللبنة الأولى في بنائه، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تزخر بنماذج نسائية متميزة في التدريس والبحث العلمي والعمل الطبي والإداري والمجتمعي، وهو ما يدفع الجامعة إلى مواصلة دعم هذه النماذج.

واختتم رئيس الجامعة كلمته بتوجيه الشكر إلى المجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة، ومنظمة الأسرة العربية والقائمين على تنظيم المؤتمر داعيًا- الله تعالى- أن يكلل جهود القائمين عليه بالنجاح نحو مزيد من العدل والكرامة والاستقرار لأسرتنا ومجتمعنا.

رئيس جامعة الأزهر حقوق المرأة الدكتور محمود صديق تمكين المرأة دعم تمكين المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

أمطار

أمطار ورياح تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

د. علي فخر

هل يجوز قراءة سورتين أو أكثر في الركعة الواحدة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

ترشيحاتنا

صورة المتوفى

العثور على جثمان سائق لودر داخل خزان مياه بمطروح بعد 3 أيام من اختفائه

المتهم

الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات شخص بتحرير مخالفة مرورية له داخل المطار دون وجه حق

المتهم

القبض على عامل تحرش بطالبة في القليوبية

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد