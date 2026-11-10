شيخ الأزهر يستقبل رئيس جامعة بني سويف لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، الأستاذ الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر ضرورة العمل على بناء استراتيجية تعليمية وطنية متكاملة، تستهدف ترسيخ حب الوطن في نفوس الشباب، واستحضار قضايا أمتهم، وتعزيز اعتزازهم بتاريخه العريق وهويتهم الثقافية ولغتهم العربية، مشددًا على أهمية حماية التعليم من التحول إلى سلعة تخضع لمنطق الربح والخسارة، والنظر إليه باعتباره رسالة إنسانية وحضارية، وأحد أهم ركائز بناء المجتمعات وتقدمها.

من جانبه، أعرب أ.د. طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدًا أن هذا اللقاء يمثل فرصة مهمة للاستفادة من الرؤية المستنيرة لفضيلته في قضايا التعليم وبناء الوعي، مشيرًا إلى تقديره الكبير للدور الوطني والإنساني الذي يقوم به الأزهر في ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، مؤكدًا حرص الجامعة على توسيع مجالات التعاون مع الأزهر الشريف، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتنمية وعي الشباب.

وفي ختام اللقاء، أهدى رئيس جامعة بني سويف درع الجامعة إلى فضيلة الإمام الأكبر، تعبيرًا عن امتنان وتقدير أسرة الجامعة ومنسوبيها للدور الرائد الذي يقوم به فضيلته في نشر ثقافة السلام والأخوة الإنسانية والتعايش الإيجابي، وترسيخ الصورة الصحيحة للإسلام، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال.