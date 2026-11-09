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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فرصتك لزيارة الفضاء.. وكالة ناسا تفتح باب التقديم لدفعة رواد 2026

وكالة ناسا
وكالة ناسا

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" (NASA) رسمياً عن فتح باب التقديم لدفعة جديدة من رواد الفضاء لعام 2026. 

وتأتي هذه الخطوة التاريخية استعداداً للرحلات المستقبلية المثيرة إلى القمر، وربما المريخ في السنوات القادمة.

مهمات جديدة وأحلام كبيرة

وبحسب تقرير نشرته الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية (NPR)، تبحث ناسا عن مجموعة جديدة من المستكشفين للانضمام إلى برنامجها الطموح.

 ولن يقتصر دور هؤلاء الرواد الجدد على السفر لمحطة الفضاء الدولية فقط، بل سيشاركون أيضاً في برنامج "أرتميس" (Artemis)، وهو البرنامج المخصص لإعادة البشر إلى سطح القمر وبناء قاعدة دائمة هناك.

وأوضح التقرير أن هذه الدفعة ستخضع لتدريبات مكثفة وقاسية لسنوات، تجهيزاً لرحلات طويلة الأمد، قد تكون التمهيد الأول لرحلة البشرية المنتظرة إلى الكوكب الأحمر، المريخ.

هل أنت مؤهل لتكون رائد فضاء؟

ووضعت وكالة ناسا شروطاً صارمة لاختيار المرشحين؛ حيث يشترط أن يحمل المتقدم درجة الماجستير في أحد التخصصات العلمية (مثل الهندسة، العلوم البيولوجية، الفيزياء، علوم الكمبيوتر، أو الرياضيات). 

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يمتلك المرشح خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تخصصه، أو 1000 ساعة طيران على الأقل كقائد لطائرة نفاثة.

كما يخضع المتقدمون لاختبارات طبية دقيقة جداً، لضمان قدرتهم على تحمل ظروف انعدام الجاذبية والضغط النفسي والجسدي الهائل خلال السفر في الفضاء.

رحلة اختيار صعبة وطويلة

وأشار التقرير إلى أن المنافسة ستكون شرسة للغاية؛ ففي الدفعات السابقة، تقدم آلاف الأشخاص للحصول على هذه الفرصة الذهبية، ولم تختر ناسا سوى عدد قليل جداً لا يتجاوز 10 أو 12 شخصاً.

وستستمر عملية تقييم الطلبات والاختبارات والمقابلات الشخصية لأشهر طويلة، قبل أن تعلن ناسا أخيراً عن أسماء المحظوظين الذين سيكتبون أسماءهم في تاريخ استكشاف الفضاء.

ناسا NASA Artemis الفضاء وكالة الفضاء الأمريكية

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