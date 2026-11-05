قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ناسا: تلسكوب فضائي أمريكي يخرج عن مداره ويحترق في الغلاف الجوي للأرض فوق إندونيسيا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

سقط التليسكوب الفضائي “نيل جيرلز سويفت” التابع لوكالة ناسا عائداً إلى الغلاف الجوي للأرض فوق غرب إندونيسيا، منهياً بذلك رحلة استمرت قرابة 22 عاماً في المدار، وذلك بعد محاولة فاشلة لإنقاذه.

ووفقاً لبيانات التتبع الصادرة عن قوة الفضاء الأمريكية -والتي أكدتها ناسا لاحقاً- فقد دخل المرصد الغلاف الجوي في الساعة 7:39 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:39 بالتوقيت العالمي المنسق)، بالقرب من خط عرض 3 درجات شمالاً وخط طول 99 درجة شرقاً، فوق منطقة شمال سومطرة في إندونيسيا.

وذكرت الوكالة في تحديث نُشر على مدونة “سويفت”: "توقعت ناسا احتراق معظم أجزاء المركبة الفضائية أثناء مرورها عبر الغلاف الجوي، لكن من المحتمل أن تكون بعض المكونات قد نجت من عملية الدخول".

وقد قدرت ناسا احتمالية تعرض أي شخص على الأرض للأذى جراء بقايا المرصد التي قد تنجو من عملية الدخول بنحو 1 إلى 2100.

وأُطلق المرصد من "كيب كانافيرال" على متن صاروخ "دلتا 2" في 20 نوفمبر 2004، وكان مصمماً للعمل لمدة عامين فقط. لكنه استمر في مهمته لأكثر من عقدين، رصد خلالهما أكثر من 2000 انفجار لأشعة جاما ودرس أكثر من 1400 مستعر أعظم (سوبرنوفا)؛ حيث كان يوجه تلسكوباته نحو الانفجارات الكونية العابرة في غضون دقيقة تقريباً، ويُرسل تنبيهات للمراصد حول العالم لتتمكن من متابعة تلك الأحداث. ساهمت بيانات سويفت في حوالي 7000 ورقة بحثية علمية، وفقًا لوكالة ناسا.

وكالة ناسا إندونيسيا تليسكوب فضائي أمريكي الانفجارات الكونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

نيافة الأنبا مارك

رسامة قمص بإيبارشية باريس وشمالي فرنسا بيد الأنبا مارك

ترشيحاتنا

الأهلي والزمالك

الزمالك كان بيصرف أكتر من الأهلي.. إعلامي يكشف أرقاما مثيرة عن صفقات القطبين ورواتب اللاعبين

كريستيانو رونالدو

سكولاري عن اعتزال رونالدو: ستظل حاضرًا في قلبي ولن تنساك البرتغال

كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز

مثلي الأعلى في الطفولة.. برونو فيرنانديز يوجه رسالة مؤثرة لرونالدو بعد الاعتزال الدولي

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد