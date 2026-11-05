ناسا: تلسكوب فضائي أمريكي يخرج عن مداره ويحترق في الغلاف الجوي للأرض فوق إندونيسيا

سقط التليسكوب الفضائي “نيل جيرلز سويفت” التابع لوكالة ناسا عائداً إلى الغلاف الجوي للأرض فوق غرب إندونيسيا، منهياً بذلك رحلة استمرت قرابة 22 عاماً في المدار، وذلك بعد محاولة فاشلة لإنقاذه.

ووفقاً لبيانات التتبع الصادرة عن قوة الفضاء الأمريكية -والتي أكدتها ناسا لاحقاً- فقد دخل المرصد الغلاف الجوي في الساعة 7:39 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:39 بالتوقيت العالمي المنسق)، بالقرب من خط عرض 3 درجات شمالاً وخط طول 99 درجة شرقاً، فوق منطقة شمال سومطرة في إندونيسيا.

وذكرت الوكالة في تحديث نُشر على مدونة “سويفت”: "توقعت ناسا احتراق معظم أجزاء المركبة الفضائية أثناء مرورها عبر الغلاف الجوي، لكن من المحتمل أن تكون بعض المكونات قد نجت من عملية الدخول".

وقد قدرت ناسا احتمالية تعرض أي شخص على الأرض للأذى جراء بقايا المرصد التي قد تنجو من عملية الدخول بنحو 1 إلى 2100.

وأُطلق المرصد من "كيب كانافيرال" على متن صاروخ "دلتا 2" في 20 نوفمبر 2004، وكان مصمماً للعمل لمدة عامين فقط. لكنه استمر في مهمته لأكثر من عقدين، رصد خلالهما أكثر من 2000 انفجار لأشعة جاما ودرس أكثر من 1400 مستعر أعظم (سوبرنوفا)؛ حيث كان يوجه تلسكوباته نحو الانفجارات الكونية العابرة في غضون دقيقة تقريباً، ويُرسل تنبيهات للمراصد حول العالم لتتمكن من متابعة تلك الأحداث. ساهمت بيانات سويفت في حوالي 7000 ورقة بحثية علمية، وفقًا لوكالة ناسا.