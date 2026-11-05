لاعب بترول أسيوط : محمد عواد يتواصل معي وسأعود للملاعب بعد 4 أشهر

أكد أحمد خالد، لاعب فريق بترول أسيوط، أن الإصابة التي تعرّض لها وخضوعه لعملية جراحية في الكاحل قدر من الله، مشددًا على ثقته في العودة إلى الملاعب خلال 4 أشهر.

وقال أحمد خالد في تصريحاته لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا: «الإصابة قدر، وخضعت لعملية جراحية في الكاحل، وسأعود إلى الملاعب بعد 4 أشهر، وبعد شهر من الآن سأتمكن من التحميل على قدمي بشكل تدريجي».

وأضاف: «الكابتن محمد عواد يتواصل معي بشكل دائم للاطمئنان على حالتي، وأشكر الكابتن عبد الناصر محمد على دعمه المستمر لي خلال الفترة الحالية».

واختتم أحمد خالد تصريحاته قائلًا: «الأستاذ ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، تواصل معي للاطمئنان على إصابتي، وأقدر له هذه اللفتة الطيبة».

وكان أحمد خالد خضع لعملية جراحية في الأيام القليلة الماضية عقب إصابته في كرة مشتركة مع محمد عواد خلال مباراة الزمالك وبترول أسيوط في مسابقة الدوري الممتاز.