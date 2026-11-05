تقنين 420 ألف فدان .. تحركات حكومية لإنهاء نزاعات أراضي الأوقاف في 3 محافظات | فيديو

كشف الصحفي أحمد أبو المحاسن عن تفاصيل التحركات الحكومية لإنهاء أزمة أراضي الوقف التاريخية في محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، والتي تمتد لأكثر من 400 عام، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بمنشور الشهر العقاري رقم 8 تمثل خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع المواطنين.

6400 طلب لتقنين أوضاع المواطنين

وأوضح أبو المحاسن خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأزمة تتعلق بنحو 420 ألف فدان موزعة على المحافظات الثلاث، حيث واجه المواطنون صعوبات في تسجيل الأراضي وتقنين أوضاعهم عقب صدور منشور الشهر العقاري في 6 مايو 2026 بوقف إجراءات التسجيل والتعامل عليها.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس الصادرة في 4 نوفمبر بوقف العمل بالمنشور رقم 8 أعقبها إصدار المنشور رقم 13، الذي يسمح باستئناف التعاملات العقارية ورفع القيود، لافتًا إلى وجود نحو 6400 طلب تقنين، مقرر بدء فحصها اعتبارًا من السبت المقبل.

فحص قانوني مستقل لكل حالة

وأكد ضرورة فحص كل ملف بصورة مستقلة، نظرًا لاختلاف طبيعة الملكيات بين البيع والشراء والميراث ووضع اليد، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والحفاظ على أموال الوقف وحمايتها القانونية.

التحول الرقمي وتوحيد إجراءات التقنين

وشدد أبو المحاسن على ضرورة تعميم المنشور رقم 13 على جميع مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات الثلاث، وتحديث قواعد البيانات وتعزيز التنسيق بين الشهر العقاري وهيئة الأوقاف ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بأملاك الدولة.

كما دعا إلى توضيح المستندات المطلوبة وإجراءات التقنين للمواطنين، وإنشاء منصة إلكترونية تتيح معرفة خطوات تقديم الطلبات، بما يمنع اختلاف الإجراءات بين المكاتب ويحول دون تعطيل مصالح المواطنين.