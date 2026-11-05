قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من أعمال المنفعة العامة.. نزع ملكية قطعة أرض بمركز طوخ بمحافظة القليوبية

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3129 لسنـة 2026، الذي نص على أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بإضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية ، ومجمعات الخدمات الحكومية ، ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية ، ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها ، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التي تدخل ضمن البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» إلى أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1363 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (10) زمام قرية برشوم الصغرى - مركز طوخ - محافظة القليوبية لإقامة مركز شباب عليها من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً علي ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛ قــــــرر :

( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (10) زمام قرية برشوم الصغرى - مركز طوخ - محافظة القليوبية ، بمسطح (15) قيراطًا و(8) أسهم ، وذلك لإقامة مركز شباب عليها . 

( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين . 

( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 

وأعدت وزارة التنمية المحلية والبيئة مذكرة إيضاحية لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3129 لسنة 2026 نصت على ما يلي :

 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1363 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (10) زمام قرية برشوم الصغرى - مركز طوخ - محافظة القليوبية بمسطح (15) قيراطًا و(8) أسهم وذلك لإقامة مركز شباب عليها من أعمال المنفعة العامة .

وورد كتاب محافظة القليوبية رقم (392) المؤرخ 24/6/2025 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1363 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 5/4/2023 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (10) زمام قرية برشوم الصغرى - مركز طوخ - محافظة القليوبية بمسطح (15) قيراطًا و(8) أسهم وذلك لإقامة مركز شباب عليها من أعمال المنفعة العامة والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (19) بتاريخ 11/5/2023 والمملوكة للمواطنة المذكور اسمها بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، وذلك لأن هذا القرار انتهى العمل به بتاريخ 10/5/2026 نظرًا لأن المدة المحددة لاتخاذ إجراءات نزع الملكية واستكمال الإجراءات التنفيذية المترتبة على القرار المشار إليه قد انتهت قبل الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة ، وذلك بسبب تأخر وصول باقى الاعتماد المالى للمشروع المشار إليه بمبلغ 2667000 جنيه (فقط مبلغ وقدره مليونان وستمائة وسبعة وستون ألفًا لاغير) بتاريخ 10/3/2026 وبالتالى جارى استمرار بعض الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية المتعلقة بالمشروع الأمر الذى حال دون استكمال التنفيذ خلال المدة المقررة . وإذ يتطلب الأمر استصدار قرار بتجديد القرار المشار إليه وذلك طبقًا للمادة(12) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خلال سنتين من تاريخ قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها . كما أنه تم تعديل نص المادة (12) سالفة البيان بموجب نص المادة (12) بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بأنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها . 

لذا فإن الأمر يتطلب استصدار قرار جديد بتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1363 لسنة 2023 وحيث أن المشروع يحقق نفعًا عامًا الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديده حتى يتسنى السير في إجراءات العرض والنشر بمعرفة مديرية المساحة علمًا بأن إجمالى التعويضات المقدرة فى القرار المطلوب تجديده مبلغ 2500000 جنيه (فقط بمبلغ قدره مليونان وخمسمائة ألف جنيه لاغير) وذلك لحين قيام لجنة التثمين بتقدير السعر النهائى طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته علي أن تتحمل وزارة المالية قيمة التعويضات. 

وأرفق بالأوراق المرفقة بكتاب محافظة القليوبية كشوف تتضمن اسم مالكتها الظاهرة والرسومات التخطيطية للمشروع المطلوب نزع ملكيته لإضفاء صفة النفع العام عليه ، والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر . ولما كان تنفيذ مشروع إقامة مركز شباب فى نطاق محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة كما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 875 لسنة 2016 الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه 

لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية . فقد أعد مشروع القرار المرفق. 

الجريدة الرسمية رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

أسعار الذهب في مصر الآن

هبوط أسعار الذهب في مصر الآن.. عيار 21 بـ6255 جنيها

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ترشيحاتنا

شخصية «جون قسطنطين»

فيلم جديد يعيد شخصية جون قسطنطين إلى الشاشة برؤية مختلفة

النجمة جنات

جنات تتألق في دمنهور بليلة رومانسية كاملة العدد.. وتحتفي بنجاح النصيب

دعاء حكم

دعاء حكم تكشف تفاصيل أعمالها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد