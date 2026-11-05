من أعمال المنفعة العامة.. نزع ملكية قطعة أرض بمركز طوخ بمحافظة القليوبية

نشرت الجريدة الرسمية قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3129 لسنـة 2026، الذي نص على أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بإضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية ، ومجمعات الخدمات الحكومية ، ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية ، ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها ، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التي تدخل ضمن البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» إلى أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1363 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (10) زمام قرية برشوم الصغرى - مركز طوخ - محافظة القليوبية لإقامة مركز شباب عليها من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً علي ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛ قــــــرر :

( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (10) زمام قرية برشوم الصغرى - مركز طوخ - محافظة القليوبية ، بمسطح (15) قيراطًا و(8) أسهم ، وذلك لإقامة مركز شباب عليها .

( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

وأعدت وزارة التنمية المحلية والبيئة مذكرة إيضاحية لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3129 لسنة 2026 نصت على ما يلي :

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1363 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (10) زمام قرية برشوم الصغرى - مركز طوخ - محافظة القليوبية بمسطح (15) قيراطًا و(8) أسهم وذلك لإقامة مركز شباب عليها من أعمال المنفعة العامة .

وورد كتاب محافظة القليوبية رقم (392) المؤرخ 24/6/2025 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1363 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 5/4/2023 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (10) زمام قرية برشوم الصغرى - مركز طوخ - محافظة القليوبية بمسطح (15) قيراطًا و(8) أسهم وذلك لإقامة مركز شباب عليها من أعمال المنفعة العامة والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (19) بتاريخ 11/5/2023 والمملوكة للمواطنة المذكور اسمها بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، وذلك لأن هذا القرار انتهى العمل به بتاريخ 10/5/2026 نظرًا لأن المدة المحددة لاتخاذ إجراءات نزع الملكية واستكمال الإجراءات التنفيذية المترتبة على القرار المشار إليه قد انتهت قبل الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة ، وذلك بسبب تأخر وصول باقى الاعتماد المالى للمشروع المشار إليه بمبلغ 2667000 جنيه (فقط مبلغ وقدره مليونان وستمائة وسبعة وستون ألفًا لاغير) بتاريخ 10/3/2026 وبالتالى جارى استمرار بعض الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية المتعلقة بالمشروع الأمر الذى حال دون استكمال التنفيذ خلال المدة المقررة . وإذ يتطلب الأمر استصدار قرار بتجديد القرار المشار إليه وذلك طبقًا للمادة(12) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خلال سنتين من تاريخ قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها . كما أنه تم تعديل نص المادة (12) سالفة البيان بموجب نص المادة (12) بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بأنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها .

لذا فإن الأمر يتطلب استصدار قرار جديد بتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1363 لسنة 2023 وحيث أن المشروع يحقق نفعًا عامًا الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديده حتى يتسنى السير في إجراءات العرض والنشر بمعرفة مديرية المساحة علمًا بأن إجمالى التعويضات المقدرة فى القرار المطلوب تجديده مبلغ 2500000 جنيه (فقط بمبلغ قدره مليونان وخمسمائة ألف جنيه لاغير) وذلك لحين قيام لجنة التثمين بتقدير السعر النهائى طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته علي أن تتحمل وزارة المالية قيمة التعويضات.

وأرفق بالأوراق المرفقة بكتاب محافظة القليوبية كشوف تتضمن اسم مالكتها الظاهرة والرسومات التخطيطية للمشروع المطلوب نزع ملكيته لإضفاء صفة النفع العام عليه ، والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر . ولما كان تنفيذ مشروع إقامة مركز شباب فى نطاق محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة كما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 875 لسنة 2016 الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه

لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية . فقد أعد مشروع القرار المرفق.