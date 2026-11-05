هل ترتفع أسعار الذهب.. خبير اقتصادي يكشف توقعات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة

يواصل الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، في ظل التغيرات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق العالمية، وتحركات الدولار وأسعار الفائدة، إلى جانب التطورات السياسية والاقتصادية التي تؤثر بصورة مباشرة على توجهات المستثمرين نحو المعدن الأصفر باعتباره أحد أهم الملاذات الاستثمارية.

وفي هذا السياق، كشف أمجد عطية، المحلل الاقتصادي، عن رؤيته لتحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، موضحًا أبرز العوامل التي قد تدعم ارتفاع المعدن الأصفر أو تدفعه إلى التراجع، كما تناول تأثير نتائج الانتخابات الأمريكية والتوترات الجيوسياسية ومستقبل الذكاء الاصطناعي على الأسواق العالمية.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

توقع أمجد عطية استمرار تحركات أسعار الذهب داخل نطاق يتراوح بين 4000 و4300 أو 4400 دولار للأوقية خلال الفترة المقبلة، مستبعدًا عودة الأسعار سريعًا إلى مستويات 4500 و5000 دولار للأوقية.

كما استبعد تراجع المعدن الأصفر إلى مستوى 3500 دولار للأوقية، وفقًا لتقديراته بشأن حركة الأسواق العالمية والمتغيرات الاقتصادية المؤثرة فيها.

وأوضح أن الذهب سيظل متأثرًا بمجموعة من العوامل، من بينها معدلات التضخم وأسعار الفائدة وتكاليف الطاقة، فضلًا عن التطورات السياسية والجيوسياسية التي تلعب دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات المستثمرين.

أسباب صعود الذهب وتراجع الدولار في الأسواق

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية كان لها تأثير على تحركات الأسواق المالية، بعدما فاز الحزب الديمقراطي بأغلبية في مجلسي الكونجرس الأمريكي، وهو ما انعكس على أداء الأسهم والذهب والدولار.

وأوضح أن الأسواق الأمريكية سجلت ارتفاعات ملحوظة في الأسهم، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب بأكثر من 100 دولار، متجاوزة مستوى 4000 دولار للأوقية.

ولفت إلى أن التوازن في السلطات الأمريكية قد يؤثر على القرارات الاقتصادية والتشريعية، في ظل الدور الرقابي الذي يمارسه الكونجرس، وهو ما ينعكس بدوره على تقييم المستثمرين للمخاطر واتجاهاتهم الاستثمارية.

هل تؤثر الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على أسعار الذهب؟

وتعد التطورات الجيوسياسية من أبرز العوامل التي تراقبها أسواق الذهب، وفي مقدمتها مسار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يترتب عليها من تغيرات في أسواق الطاقة والمال.

وأشار عطية إلى أن تراجع أسعار النفط وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية قد يقدمان دعمًا لأسعار الذهب، بينما يمكن أن تؤدي التطورات العسكرية والسياسية إلى تغيير توقعات المستثمرين وتحركاتهم داخل الأسواق العالمية.

مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الاقتصاد

وتطرق المحلل الاقتصادي إلى مستقبل شركات التكنولوجيا ومراكز البيانات، في ظل التوسع المتزايد في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما يصاحب ذلك من ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة والضغط على شبكات الكهرباء.

وأوضح أن هناك مخاوف متعلقة بزيادة الطلب على الكهرباء نتيجة التوسع في تشغيل مراكز البيانات، وهو ما قد يدفع إلى ظهور تشريعات تلزم هذه المراكز بتوفير مصادر طاقة مستقلة أو بديلة، لتخفيف الضغط على الشبكات.

وأكد أن المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين تجعل استمرار تطور الذكاء الاصطناعي أمرًا مهمًا، مشيرًا إلى أن القيود التنظيمية المحتملة قد تؤثر على آليات التوسع في هذا المجال، لكنها لن توقف مسار التطور التكنولوجي.

نصائح مهمة للمواطنين قبل الاستثمار في الذهب

ووجه أمجد عطية نصيحة للمستثمرين بضرورة التعامل مع الذهب باعتباره أداة للاستثمار متوسط وطويل الأجل، وليس وسيلة للمضاربة السريعة، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وشدد على أهمية متابعة المؤشرات الاقتصادية والسياسية قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، وعدم الاعتماد على تحركات الأسعار اليومية وحدها في تحديد توقيت الاستثمار.

أهم العوامل التي تتحكم في أسعار الذهب

تتأثر تحركات المعدن الأصفر بعدد من المتغيرات التي ينبغي متابعتها عند تقييم اتجاهات السوق، أبرزها:

معدلات التضخم في الاقتصادات العالمية.

قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

تحركات الدولار أمام العملات الرئيسية.

أسعار النفط وتكاليف الطاقة.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

التوترات الجيوسياسية والصراعات الدولية.

اتجاهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة وأسواق الأسهم.

وتظل توقعات أسعار الذهب مرتبطة بتطور هذه العوامل مجتمعة، وهو ما يجعل متابعة المؤشرات الاقتصادية والسياسية ضرورة لفهم تحركات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.