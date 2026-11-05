سرقة تحت تهديد السلاح.. بلطجي يثير الرعب في محيط مدرسة بنات بالشرقية والأهالي يستغيثون

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، استغاثات مدعومة بالصور ، تؤكد تعرض طالبات مدرسة الشهيد هاشم الرفاعي الإعدادية بنات بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية ، لحالة من الرعب و الخطر يوميا ، بسبب وجود شخص يحمل سكـ.ـين ليسرق الطالبات والطلاب الذين يسيرون أمام المدرسة يوميا تحت تهديد السلاح بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وقال الأهالي في الاستغاثات المتداولة: أي طالب ماشي في حاله بيفتشه وعايز يطلع منه اي فلوس ، ومعاه شوية بلطجية من سنه بيساعدوه لسرقة الطلاب بالإكراه !

من جانبها لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ولا مديرية التربية والتعليم بالشرقية ولا الإدارة التعليمية والمدرسة المذكورة أي بيانات رسمية تكشف أي تفاصيل بشأن الاستغاثات المتداولة حتى الآن ، ولمن الأمر مازال قيد التحقيق للوقوف على الملابسات كاملة .



وعلى انب آخر يذكر أنه كان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام جميع المدارس في العام الدراسي الحالي بتسجيل غياب الطلاب يوميا الكترونيا ، للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لذلك وموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور، وفق الآليات المعتمدة، وإخطار أولياء الأمور دوريًّا بحالات غياب أبنائهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.



كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بتطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسي وعلى الأخص أحكام القرار الوزاري

رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٤، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، بمرحلة التعليم قبل الجامعي، والتوسع في تطبيق أساليب التحفيز والتوجيه التربوي الداعية للسلوكيات الإيجابية، وترسيخ ثقافة الالتزام، والانضباط داخل المدرسة.