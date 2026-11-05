حفيدة نعيمة الصغير تكشف أسرارًا صادمة عن حياتها.. تزوجت 4 مرات وفقدت صوتها بسبب مكيدة صديقة

كشفت حفيدة الفنانة الراحلة نعيمة الصغير عن مجموعة من الأسرار والتفاصيل التي لم تكن معروفة لدى الكثيرين عن الحياة الشخصية والفنية لجدتها، متحدثة عن أبرز المحطات التي مرت بها خلال مشوارها الفني، والصعوبات التي واجهتها في حياتها، إلى جانب علاقاتها بعدد من نجوم الفن، وذلك خلال استضافتها مع الإعلامية سهير جودة في برنامج «الستات»، المذاع عبر قناة النهار.

وتصدرت تصريحات حفيدة الفنانة الراحلة اهتمام الجمهور، بعدما كشفت عن جوانب إنسانية صعبة في حياة نعيمة الصغير، التي عُرفت على مدار سنوات طويلة بأدوارها المميزة في السينما المصرية، خاصة أدوار المرأة القوية والشخصيات الشعبية والشريرة، التي استطاعت من خلالها أن تترك بصمة خاصة لدى المشاهدين.

حفيدة نعيمة الصغير تكشف تفاصيل بداياتها الفنية

وتحدثت حفيدة نعيمة الصغير عن بداية دخول جدتها إلى عالم الفن، موضحة أن المخرج الراحل حسين الإمام كان من أبرز الأشخاص الذين ساهموا في اكتشاف موهبتها وفتح الطريق أمامها للظهور الفني.

وأشارت إلى أن بداية مشوارها لم تكن من خلال السينما، بل انطلقت عبر إذاعة الإسكندرية، حيث قدمت برنامجًا إذاعيًا بعنوان «حميدو»، وحقق البرنامج نجاحًا ملحوظًا في ذلك الوقت، الأمر الذي ساعدها على لفت الأنظار إلى موهبتها وقدراتها الفنية.

وأضافت أن جدتها استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة مميزة في الوسط الفني، بفضل موهبتها وحضورها المختلف، حتى أصبحت واحدة من الوجوه التي لا يمكن نسيانها في تاريخ السينما المصرية.

تزوجت 4 مرات.. أسرار من الحياة الشخصية لنعيمة الصغير

وفيما يتعلق بالحياة الشخصية للفنانة الراحلة، كشفت حفيدتها أنها تزوجت أربع مرات خلال حياتها، مشيرة إلى أن تجربتها الأولى في الزواج كانت في سن مبكرة للغاية، إذ تزوجت وهي في الرابعة عشرة من عمرها.

وتعكس هذه التفاصيل جانبًا مختلفًا من حياة نعيمة الصغير، بعيدًا عن الأضواء والشخصيات التي اعتاد الجمهور مشاهدتها على الشاشة، حيث مرت بالعديد من التجارب والتغيرات الشخصية التي شكلت جانبًا مهمًا من رحلتها الإنسانية.

مكيدة من صديقة تسببت في فقدان صوتها

ومن أكثر التصريحات التي لفتت الانتباه خلال اللقاء، حديث حفيدة نعيمة الصغير عن واقعة تعرضت لها جدتها، مؤكدة أنها فقدت صوتها نتيجة مكيدة دبرتها لها إحدى صديقاتها.

وبحسب رواية الحفيدة، فإن إحدى صديقات الفنانة الراحلة وضعت لها مادة تسببت في تعرض أحبالها الصوتية لأضرار بالغة، وصلت إلى حد فقدانها صوتها، وهي واقعة وصفتها بأنها من أصعب المحطات التي مرت بها جدتها.

وتظل هذه الرواية من أبرز التفاصيل التي كشفت عنها الحفيدة خلال اللقاء، لما تحمله من جانب مأساوي في حياة فنانة ارتبطت شهرتها بصوتها المميز وأدائها التمثيلي المختلف.

علاقة خاصة جمعتها بإسماعيل ياسين وعادل إمام

كما كشفت حفيدة نعيمة الصغير عن طبيعة علاقة جدتها بعدد من كبار نجوم الفن، موضحة أن الفنان الراحل إسماعيل ياسين كان من أصدقائها المقربين، وأن علاقتهما لم تقتصر على العمل الفني، بل جمعتهما العديد من المواقف الإنسانية والذكريات.

وأشارت كذلك إلى أن الزعيم عادل إمام كان يتفاءل بوجود نعيمة الصغير في الأعمال الفنية التي يشارك فيها، وهو ما يعكس مكانتها وحضورها المميز داخل الوسط الفني، وقدرتها على ترك انطباع إيجابي لدى زملائها من الفنانين.

نعيمة الصغير.. صاحبة البصمة المميزة في السينما المصرية

وتُعد نعيمة الصغير واحدة من الفنانات اللاتي نجحن في صناعة شخصية فنية مستقلة ومميزة داخل السينما المصرية، إذ اشتهرت بتقديم أدوار المرأة القوية والشريرة، كما برعت في تجسيد شخصيات الأم والحماة والمرأة الشعبية، مستفيدة من ملامحها الحادة وأدائها التلقائي وصوتها الذي منح شخصياتها طابعًا خاصًا.

وعلى الرغم من أن معظم مشاركاتها السينمائية لم تكن في أدوار البطولة المطلقة، فإنها استطاعت أن تخطف الأنظار في كل ظهور لها، وأن تترك بصمة واضحة في الأعمال التي شاركت فيها، حتى أصبحت من أبرز الفنانات اللاتي ارتبطت وجوههن بشخصيات لا تُنسى لدى الجمهور.

ومن أشهر الأعمال التي شاركت فيها أفلام «الشقة من حق الزوجة»، و«العار»، و«على باب الوزير»، و«اللي بالي بالك»، وغيرها من الأعمال التي ساهمت في ترسيخ مكانتها الفنية.

ورحلت نعيمة الصغير عن عالمنا في 20 أكتوبر عام 1991، بعد مشوار فني حافل بالأعمال والشخصيات المتنوعة، إلا أن حضورها لا يزال مستمرًا من خلال أفلامها التي تُعرض حتى اليوم، وتعيد إلى ذاكرة الجمهور ملامح واحدة من الفنانات اللاتي امتلكن طابعًا خاصًا يصعب تكراره.