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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد شبانة يكشف بديل حسام حسن لقيادة منتخب مصر أمام مالاوي

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن طارق سليمان سيتولى قيادة منتخب مصر من على خط الملعب خلال المباراتين المقبلتين أمام مالاوي، في ظل إيقاف حسام حسن وإبراهيم حسن ومصطفى زيكو، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة فوجئ بعدم حصول سليمان على الرخصة التدريبية المطلوبة، قبل إلحاقه بالدورة التدريبية الجارية.

منتخب مصر 

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc": "من سيقود منتخب مصر من على خط الملعب في مباراتي مالاوي؟ حسام حسن وإبراهيم حسن موقوف، ومعهما بالطبع مصطفى زيكو".

وأضاف: "لجنة الانضباط في الفيفا أدانتهم، كما نعلم، بالتهم التي أعلنتها، وهي الإساءة إلى صورة الفيفا، والتشكيك في نزاهته، والاعتراض على التحكيم، والتعرض لأمور غير رياضية. وهذا ملخص الحيثيات".

وتابع: "وينطبق الأمر نفسه على زيكو، إذ تضمنت الاتهامات الإساءة إلى التحكيم، والاتهام بالتلاعب في النتائج، واتهام الفيفا بالتلاعب في نتائج المباريات والإساءة إلى صورته".

وأوضح: "العقوبات التي قررها الاتحاد الدولي ستوقف حسام حسن، وإبراهيم حسن، ومصطفى زيكو عن المباريات الثلاث المقبلة".

وأشار شبانة إلى دور هاني أبوريدة في تقليل العقوبة، قائلًا: "الحد الأدنى للعقوبات التي تقررها لجنة الانضباط يتجاوز ثلاث مباريات، لكن الوزير بذل مجهودًا ضخمًا لتقليل العقوبة، كانت العقوبة المطروحة ثماني مباريات، وانخفضت إلى ثلاث مباريات".

وعن البديل الذي سيقود المنتخب من على خط الملعب، قال: "فوجئ اتحاد الكرة بأن الكابتن طارق سليمان لم يحصل على الرخصة المطلوبة، وأصبحت لدينا مشكلة مفاجئة، ففي التصفيات الأفريقية أو المباريات الدولية، يجب أن يكون المدرب الذي يقود المنتخب من على خط الملعب حاصلًا على الرخصة المطلوبة".

وأضاف: "ما حدث هو إلحاق الكابتن طارق سليمان بالدورة التدريبية الجارية في اتحاد الكرة، وهي دورة الرخصة التي تستمر ستة أشهر، وتتضمن محاضرات وتدريبات وجلسات، بإجمالي 81 ساعة، وتُقام بالتعاون بين الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي".

وتابع: "كان لا بد من إلحاق الكابتن طارق سليمان بالدورة، وطلبوا منه المشاركة فيها، ويُعد ذلك استثناءً حصلوا عليه. وبالتالي، سيقود المنتخب في المباراتين المقبلتين الكابتن طارق سليمان".

حسام حسن الاهلي الزمالك منتخب مصر

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