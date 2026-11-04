ديوكوفيتش يُودّع بطولة باريس للماسترز ويفقد فرصة التأهل للبطولة الختامية في تورينو

فقد لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش فرصة التأهل إلى البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس في تورينو، عقب خسارته أمام الأسترالي رينكي هيجيكاتا، في الدور الثاني من بطولة باريس للماسترز.

وتُعد هذه المرة الثانية فقط التي يفشل فيها ديوكوفيتش (39 عامًا) في التأهل إلى البطولة الختامية خلال المواسم العشرين الماضية التي كان خلالها جاهزًا بدنيًا للمشاركة.

وكان ديوكوفيتش بحاجة إلى بلوغ الدور نصف النهائي في باريس لضمان التأهل، رغم أن فرصه بدت أفضل بعد خروج اثنين من منافسيه المباشرين على إحدى بطاقات التأهل في وقت سابق من اليوم نفسه.

ورغم بدايته الجيدة، لم يتمكن اللاعب الصربي من مجاراة هيجيكاتا، المصنف 83 عالميًا، ليخسر المباراة بمجموعتين مقابل مجموعة، بنتيجة 2-6 و6-3 و6-3.

ومع ارتفاع مستوى اللاعب الأسترالي في نهاية المجموعة الثانية وطوال المجموعة الحاسمة، بدا ديوكوفيتش متأثرًا بالإرهاق ويعاني بدنيًا، وارتكب سلسلة من الأخطاء التي أنهت آماله في التأهل إلى البطولة الختامية.

وقال ديوكوفيتش إن خطته خلال الأسابيع القليلة المقبلة تقتصر على «الراحة فقط»، مضيفًا: «أتطلع حقًا إلى ذلك».

وأضاف: «كان منافسي في قمة تركيزه، بينما لم تكن إرسالاتي بالمستوى المطلوب، وبصراحة، قدم أداءً استثنائيًا؛ فلم يرتكب أي أخطاء، وحافظ على إبقاء الكرة منخفضة، لقد كان أداءً رائعًا بحق».