بوروسيا دورتموند يهزم ريال بيتيس بثنائية في دوري أبطال أوروبا

هزم فريق بوروسيا دورتموند الألماني نظيره ريال بيتيس الإسباني، بثنائية مقابل هدف، في إطار الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاءت ثنائية بوروسيا دورتموند عن طريق فابيو سيلفا وكونستانتينوس في الدقيقتين 49، 72.
فيما جاء هدف ريال بيتيس الوحيد عن طريق أيتور روبيال في الدقيقة 67.
وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:
حراسة المرمى: جريجور كوبيل
خط الدفاع: رامي بن سبعيني، فالديمار أنتون، نيكو شلوتربيك.
خط الوسط: جوليان رايرسون، جوي فيرمان، فيليكس نميشا، دانيال سفينسون.
خط الهجوم: جوب بيلينجهام، فابيو سيلفا، سيرهو جيراسي.