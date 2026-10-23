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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بوروسيا دورتموند يكافئ جماهيره مقابل عدم استخدام الهواتف أثناء المباريات

كريستيانو
كريستيانو
باسنتي ناجي

أطلق نادي بوروسيا دورتموند الألماني مبادرة جديدة لتشجيع جماهيره على الابتعاد عن الهواتف المحمولة والتركيز على أجواء المباريات من داخل الملعب، من خلال إضافة ميزة «حالة المشجعين» إلى تطبيقه الرسمي.

نادي بوروسيا دورتموند الألماني

وتتيح الميزة للمشجعين جمع نقاط مقابل كل دقيقة يقضونها دون فتح هواتفهم أثناء المباراة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تفاعل الجماهير مع أحداث اللقاء والاستمتاع بالتجربة داخل المدرجات.

وجاءت المبادرة بعد دراسة أشارت إلى أن 63% من المشجعين يستخدمون هواتفهم باستمرار خلال المباريات، ما دفع النادي إلى البحث عن طريقة مبتكرة للحد من استخدام الهواتف وتشجيع الجماهير على التفاعل المباشر مع أجواء كرة القدم.

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