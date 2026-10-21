إيقاف كريستيانو رونالدو 30 يومًا وغرامة مالية بعد أزمة مع مدربه

فرض المجلس التأديبي التابع للاتحاد البرتغالي لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمدة 30 يومًا وغرامة مالية بقيمة 255 يورو على كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ونجم نادي النصر السعودي، على خلفية مغادرته معسكر المنتخب إثر خلاف فني مع المدرب جورج جيسوس، وفقًا لما ورد في التقارير.

وجاءت العقوبة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة 160 من لائحة الانضباط، بعد مغادرة رونالدو معسكر منتخب بلاده احتجاجًا على عدم مشاركته أمام النرويج في دوري الأمم الأوروبية، رغم خوضه عمليات الإحماء ووجود اتفاق مسبق بشأن مشاركته لدقائق محددة.

كواليس الخلاف بين رونالدو وجورج جيسوس

كشف الصحفي البرتغالي بيدرو سيبولفيدا، خلال تصريحاته لبرنامج «المنتصف»، أن فرض العقوبة كان متوقعًا منذ مغادرة رونالدو معسكر المنتخب، موضحًا أن رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يجري اتصالات يومية مع اللاعب وأحد المقربين منه، في محاولة لتقريب وجهات النظر وإنهاء الأزمة.

وأشار سيبولفيدا إلى أن رونالدو يرى أن الابتعاد مؤقتًا عن المنتخب قد يكون الخيار الأنسب في ظل استمرار الخلاف مع جيسوس، نافيًا صحة الأنباء المتداولة بشأن انتهاء الأزمة بين الطرفين.

وأضاف أن قائد المنتخب البرتغالي لا يتعامل مع الخلاف باعتباره أمرًا بسيطًا، ولا يسعى إلى استعادة العلاقة الودية مع المدرب في الوقت الحالي، لكنه لن يرفض أي استدعاء رسمي لتمثيل منتخب بلاده.

رونالدو والهدف رقم 1000.. هل يقترب موعد الاعتزال؟

وفيما يتعلق بمستقبل كريستيانو رونالدو وإمكانية اعتزاله كرة القدم، أوضح سيبولفيدا أن هذه الخطوة ليست مطروحة في الوقت الراهن، في ظل تركيز اللاعب على الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الاحترافية، وهو أحد أبرز أهدافه خلال المرحلة الحالية.

وربط الصحفي البرتغالي إمكانية الاعتزال النهائي بمسار رونالدو مع نادي النصر، مشيرًا إلى أنه في حال بلوغه الهدف رقم 1000 والتتويج ببطولة مع الفريق السعودي خلال الموسم الجاري، فقد يفكر في إنهاء مسيرته الكروية بالكامل، وليس الاكتفاء بالاعتزال الدولي.

ترقب موقف رونالدو من منتخب البرتغال

وتترقب الجماهير موقف كريستيانو رونالدو من قائمة الاستدعاءات المقبلة لمنتخب البرتغال، بالتزامن مع استمرار الجهود الرامية إلى احتواء الخلاف مع المدرب.

وفي الوقت نفسه، يواصل رونالدو مشواره مع النصر السعودي، ساعيًا إلى المنافسة على الألقاب وتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، مع استمرار طموحه في الوصول إلى حاجز 1000 هدف في مسيرته الكروية.