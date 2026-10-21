القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ولايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره لايبزيج الألماني، مساء اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

ويدخل ريال مدريد المواجهة برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الفوز في أول جولتين أمام إنتر ميلان وروما. وكان الفريق الملكي قد حقق انتصارًا مثيرًا على روما بنتيجة 4-3 في الجولة الماضية، بعدما نجح في قلب تأخره أمام الفريق الإيطالي على ملعب الأولمبيكو.

في المقابل، يمتلك لايبزيج 3 نقاط في رصيده، بعدما حقق الفوز على آيندهوفن في الجولة الثانية، عقب خسارته أمام كومو الإيطالي في الجولة الافتتاحية، ويسعى الفريق الألماني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج

تنطلق مباراة ريال مدريد ولايبزيج في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ولايبزيج

تُذاع مباراة ريال مدريد ولايبزيج ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports 3، ويتولى المعلق علي سعيد الكعبي مهمة التعليق على أحداث اللقاء.