كورتوا يكشف تطورات تجديد عقده مع ريال مدريد وينتقد معايير الكرة الذهبية

تحدث الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حامي عرين نادي ريال مدريد، عن تفاصيل مستقبله مع الفريق الملكي في ظل اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، مسلطاً الضوء في الوقت ذاته على الجدل الدائر حول جوائز الكرة الذهبية والمعايير المتبعة في اختيار الفائزين بها.

وفي تصريحات لشبكة "Dazn"، أكد كورتوا اقترابه من تجديد عقده مع الميرنجي، قائلاً: "الأمر لم يحسم نهائياً حتى الآن، لكن أعتقد أن كل شيء سيتم تسويته قريباً.

وأشار كورتوا، إلي أنه لا توجد أي مشاكل مع النادي، ونحتاج فقط لإيجاد وقت ليجتمع وكيلي مع والدي لمناقشة التفاصيل النهائية"، مضيفاً أنه يرغب في البقاء بصفوف ريال مدريد لأطول وقت ممكن وبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك.

على الجانب الآخر، أبدى كورتوا استياءه من غموض معايير الكرة الذهبية، مستحضراً خسارة زميله فينيسيوس جونيور للقب لصالح رودري عام 2024، وموضحاً: "لم أر أن رودري قدم أفضل عام له، بينما في 2023 عندما فاز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا كان يستحقها حقاً.. من الصعب أحياناً فهم معايير هذه الجائزة".

كما أشاد بزميله كيليان مبابي معتبراً أنه يستحق الكرة الذهبية لتفوقه الفردي المطلق طوال الموسم، مستدركاً بالقول إن الألقاب الجماعية تلعب دوراً كحالة لامين يامال الذي تُوج بالدوري الإسباني مع برشلونة وكأس العالم رغم تباين المستويات الفردية.