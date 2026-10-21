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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سؤال غير لائق.. فابريجاس يتجاهل الرد على أنباء خلافة كاريك

فابريجاس
فابريجاس
مجدي سلامة

رفض الإسباني سيسك فابريجاس التكهنات بشأن إمكانية توليه تدريب مانشستر يونايتد خلفاً لمايكل كاريك، مؤكداً أن طرح مثل هذه الأسئلة لا ينطوي على الاحترام الكافي للمدرب الإنجليزي.

وقال فابريجاس، يوم الثلاثاء، رداً على سؤال بشأن إمكانية خلافته للمدرب الإنجليزي: "لن أجيب عن هذا السؤال، لأنني أراه غير مناسب".

وأضاف: "لا أعتقد أن طرح مثل هذا السؤال يعكس الاحترام الذي يستحقه لاعب ومدرب كبير مثل مايكل كاريك، الذي يقود نادياً عظيماً بحجم مانشستر يونايتد".

وتحمل المباراة المقبلة أهمية خاصة بالنسبة إلى كومو، إذ ستكون المواجهة الأولى في التاريخ بينه وبين مانشستر يونايتد.

وتشير الإحصائيات إلى تفوق الأندية الإنجليزية على نظيرتها الإيطالية في المواجهات التي جمعتهما بدوري أبطال أوروبا منذ بداية الموسم الماضي، حيث فازت الفرق الإنجليزية في خمس مباريات من أصل ست، بينما جاء الانتصار الإيطالي الوحيد عن طريق أتالانتا، الذي تغلب على تشيلسي بنتيجة 2-1.

أرقام مانشستر يونايتد

ورغم ذلك، لا تبدو أرقام مانشستر يونايتد خارج ملعبه في البطولة الأوروبية مشجعة؛ إذ حقق الفريق فوزاً واحداً فقط في آخر عشر مباريات خاضها بعيداً عن أرضه، مقابل ثلاثة تعادلات وست هزائم.

كذلك، لم يتمكن الفريق من الحفاظ على نظافة شباكه سوى مرة واحدة خلال آخر 15 مباراة خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا، وكان ذلك في نوفمبر 2021، عندما فاز على فياريال بهدفين دون رد.

وفي حديثه عن منافسه، شدد فابريجاس على مكانة مانشستر يونايتد التاريخية، قائلاً: "مانشستر يونايتد نادٍ عريق، وأنا أعرفه جيداً للغاية".

وتابع: "نكنّ لهم احتراماً كبيراً، سواء لهويتهم أو لما يقدمونه، فهم يمتلكون مجموعة من اللاعبين المميزين".

كما أشار المدرب الإسباني إلى معرفته الجيدة بستيف هولاند، الذي عمل معه لسنوات خلال فترته في تشيلسي، معرباً عن تقديره لما قدمه كاريك في محطاته التدريبية السابقة.

وأوضح: "أعرف ستيف هولاند جيداً، فقد عملت معه لسنوات في تشيلسي، كما أعلم أن مايكل حقق نتائج مميزة مع الفرق التي أشرف على تدريبها من قبل".

واختتم فابريجاس حديثه بالإشارة إلى نجاح مانشستر يونايتد في استعادة موقعه بين كبار القارة، قائلاً: "لقد قدموا أداءً جيداً في العام الماضي، وتمكنوا من إعادة الفريق إلى المكانة التي يستحقها، وهي المشاركة في دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ سنوات طويلة. لذلك، لا يمكن القول إن كل الأمور تسير بشكل سيئ".

كاريك فابريجاس مانشستر يونايتد

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