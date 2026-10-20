تين هاج: إدارة مانشستر يونايتد وعدتني بالدعم ولم تلتزم

انتقد الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، إدارة النادي الإنجليزي، متحدثًا عن إخلالها بوعود قطعتها له بشأن دعمه في سوق الانتقالات، وكشف عن تفاصيل خلافه معها بسبب بيع لاعب الوسط الاسكتلندي سكوت مكتومناي.

وقال تين هاج، في تصريحات تلفزيونية، إن إدارة مانشستر يونايتد وعدته بالولاء والدعم خلال فترة توليه المسؤولية الفنية، لكنه شعر بخيبة أمل بعدما لم تلتزم بتلك الوعود، خاصة فيما يتعلق بمستقبل بعض اللاعبين داخل الفريق.

وأوضح المدرب الهولندي أن من بين الوعود التي تلقاها عدم بيع سكوت مكتومناي، الذي كان يرى أنه يمثل إضافة مهمة للفريق، لا سيما في ظل معاناة مانشستر يونايتد من نقص في القدرة التهديفية.

وأضاف تين هاج أن مكتومناي كان قادرًا على تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق هجوميًا، وهو ما جعله يتمسك باستمراره ضمن صفوف الشياطين الحمر، رافضًا فكرة الاستغناء عنه.

وأشار المدير الفني السابق إلى أن مسألة بيع اللاعب طُرحت مجددًا في وقت لاحق خلال سوق الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أنه رفض الأمر بشكل واضح، لكن الإدارة مضت في قرارها وأتمت عملية البيع رغم اعتراضه.

وأكد تين هاج أن ما حدث تسبب في شعوره بالإحراج وخيبة الأمل، معتبرًا أن بيع مكتومناي رغم موقفه الواضح كشف عن وجود اختلاف بين ما وُعد به وما حدث فعليًا داخل النادي.

وكان سكوت مكتومناي رحل عن مانشستر يونايتد إلى نابولي الإيطالي في صيف 2024، بعد سنوات قضاها مع الفريق الإنجليزي، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري الإيطالي.

وتسلط تصريحات تين هاج الضوء على الخلافات التي شهدتها علاقته بإدارة مانشستر يونايتد، بشأن الصلاحيات الفنية وقرارات سوق الانتقالات، في ظل التحديات التي واجهها الفريق خلال فترة قيادته.