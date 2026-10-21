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بخمسة أهداف .. مانشستر سيتي يتفوّق على آيك أثينا ويستعيد توازنه بدوري أبطال أوروبا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بخمسة أهداف .. مانشستر سيتي يتفوّق على آيك أثينا ويستعيد توازنه بدوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حسام الحارتي

حقق مانشستر سيتي الفوز على ضيفه آيك أثينا بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.


وسجل إليوت أندرسون هدف التقدم للفريق الإنجليزي في الدقيقة الثانية عشرة.

وعزز فيل فودين تقدم السيتي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 52 ضيق ستافروس بيليوس الفارق بتسجيله الهدف الأول للفريق اليوناني قبل أن يرد ريان شرقي سريعاً ويحرز ثالث أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 57.

وعاد فودين وسجل الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 65.

وسجل فودين الهاتريك بعد أن سجل الهدف الشخصي الثالث له والخامس للسيتي في الدقيقة 76.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط فيما تجمد رصيد آيك أثينا عند 3 نقاط.

مانشستر سيتي آيك أثينا دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا لكرة القد

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