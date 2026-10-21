غياب داني أولمو عن برشلونة في المباريات القادمة.. أبرزها الكلاسيكو

يفتقد نادي برشلونة الإسباني خدمات نجمه الدولي داني أولمو بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة المقربة لقدمه اليسرى، وذلك خلال المواجهة التي جمعت الفريق بنظيرهِ باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز الفريق الفرنسي 4-2.

وأكد النادي الكتالوني غياب لاعبه رسمياً عن عدة مواجهات حاسمة، وجاءت كالتالي:

برشلونة ضد ريال مدريد: الأحد، 25 أكتوبر (الدوري الإسباني)

برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس: السبت، 31 أكتوبر (الدوري الإسباني)

برشلونة ضد أستون فيلا: الثلاثاء، 3 نوفمبر (دوري أبطال أوروبا)

أتلتيكو مدريد ضد برشلونة: الأحد، 8 نوفمبر (الدوري الإسباني).