الشرطة تعتزم استخدام تقنية حديثة للجماهير في مباراة تشيلسي وتوتنهام

ذكرت رابطة مشجعي تشيلسي في بيان لها أن شرطة العاصمة ستستخدم تقنية التعرف على الوجوه لحظياً خلال مباراة تشيلسي ضد منافسه المحلي توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وأكدت الشرطة أنها ستستخدم هذه التقنية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يُعد "معياراً متبعاً في مباريات كرة القدم عالية المخاطر".



ونشرت "رابطة مشجعي تشيلسي" -التي تتبع "اتحاد مشجعي كرة القدم" وتتواصل مع نادي تشيلسي وجهات أخرى معنية بشأن القضايا التي تهم الجماهير- تفاصيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول خطة نشر هذه التقنية في منطقتي “إيرلز كورت” و"ويست برومبتون".



وأوضحت الرابطة أن الشرطة ستخصص مركبتين لهذا الغرض خلال الفترة التي تسبق المباراة، حيث ستتضمن قاعدة بيانات التقنية قائمة بأسماء أفراد خاضعين لـ "قرارات حظر من حضور مباريات كرة القدم" مرتبطة بأي من الناديين، بالإضافة إلى مطلوبين في قضايا جنائية خطيرة، وأشخاص مفقودين، وآخرين صادر بحقهم مذكرات توقيف عن طريق هيئة المحاكم والمجالس القضائية.



وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلنت في ديسمبر 2025، ضمن بيان حول تمويلها، أن جزءاً من الاستثمارات سيُخصص لدعم برامج تجريبية تستخدم تقنية التعرف على الوجوه لحظياً -المدعومة بالمعلومات الاستخباراتية- في لندن، وذلك بهدف تحديد هوية مرتكبي الجرائم الخطيرة الذين يحضرون المباريات.



وفي أغسطس، أفاد موقع “ذا أثليتيك” بأن شرطة العاصمة تلقت 3.42 مليون جنيه إسترليني (4.58 مليون دولار) من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لتجربة تقنية التعرف على الوجوه لحظياً في مباريات الدوري الممتاز التي تُقام في لندن.

تقنية حديثة



وذكر التقرير أن هذه التقنية استُخدمت سابقاً في ست مباريات ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، بدأت بمباراة "ديربي شمال لندن" بين أرسنال وتوتنهام في سبتمبر 2023، وتلتها مباريات أخرى في الموسم ذاته وموسم 2025-2026.



كما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن شرطة "ميرسيسايد" بدأت في استخدام هذه التقنية في ديسمبر 2025، وطبقتها خلال المباراة التي جمعت بين مانشستر يونايتد وإيفرتون في فبراير 2026.