تشيلسي يعلن خضوع مارتينيز لجراحة ناجحة في الفك

أصدر نادي تشيلسي الإنجليزي بيانا، اليوم الأحد، أعلن فيه خضوع حارس مرماه الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، لعملية جراحية ناجحة في الفك، دون تحديد مدة الغياب عن الملاعب.

وتعرض مارتينيز لإصابة قوية إثر اصطدام عنيف مع مدافع إيفرتون جاراد برانثويت في منتصف الشوط الثاني من فوز تشيلسي على إيفرتون 2-0 أمس السبت، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات، والتي أكدت وجود كسر في الفك يتطلب إجراء عملية جراحية.

وكتب النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: "خضع حارس المرمى إيميليانو مارتينيز لعملية جراحية ناجحة لعلاج كسر في الفك، يتمنى الجميع في تشيلسي لإيمي الشفاء العاجل وسيدعمونه طوال فترة مرضه".

ويلاقي تشيلسي، الذي يحتل المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، منافسه توتنهام في مباراته القادمة بالدوري الإنجليزي المقرر لها يوم السبت المقبل.