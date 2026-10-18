مارتينيز يطمئن جماهير تشيلسي عقب إصابته الخطيرة في مباراة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

طمأن الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي ، جماهير الفريق على حالته الصحية عقب إصابته المروِعة في مباراة فريقه أمس السبت ضد إيفرتون، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين نظيفين.

وكان الحارس الأرجنتيني قد نُقل خارج الملعب على متن نقالة خلال مواجهة "التوفيز" أمس السبت، إثر اصطدام عنيف بالرأس في الشوط الثاني أثناء دخوله في تنافس على الكرة جاراد برانثويت لاعب إيفرتون، حيث وقع اصطدام قوي بينهما، وتم نقل مارتينيز للمستشفى، بينما حلّ مايك بيندرز محله في حراسة المرمى.

وعقب ذلك، كشفت تقارير أنه سيخضع لجراحة في الفك عقب الإصابة الخطيرة، ليخرج الحارس صباح اليوم الأحد مؤكدًا نجاح العملية الجراحية كما نشر صورةً له من على سرير المستشفى.

وقال مارتينيز عبر حسابه بموقع (إنستجرام) الأحد: "شكراً لكل من راسلني لقد سارت الجراحة على ما يرام .. الأهم هو أننا حققنا الفوز وحافظنا على نظافة شباكنا.. سأعود بعد بضعة أسابيع".

وعقب فوز تشيلسي على إيفرتون بنتيجة 2-0، كشف تشابي ألونسو مدرب تشيلسي أن مارتينيز (34 عامًا) يتواجد في المستشفى.

وقال ألونسو: "على حد علمي، غادر الملعب وهو في كامل وعيه.. هو الآن في المستشفى لإجراء فحوصات احترازية، لننتظر ونرى. هذا كل ما أعرفه حتى الآن".

يُذكر أن فوز يوم السبت كان الأول لتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينجح فيه الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه منذ تسعة أشهر، مما دفع بهم إلى المركز الرابع برصيد 13 نقطة، متقدمين على فريق برينتفورد.