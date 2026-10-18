إيميليانو مارتينيز يطمئن جماهير تشيلسي بعد جراحة عاجلة في الفك.. ويكشف موعد عودته

طمأن إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى تشيلسي، جماهيره بشأن حالته الصحية، عقب خضوعه لعملية جراحية عاجلة لعلاج كسر في الفك العلوي، مؤكدًا نجاح العملية، ومشيرًا إلى تطلعه للعودة إلى الملاعب خلال أسابيع قليلة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

وقال الحارس الأرجنتيني، في رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «شكرًا للجميع على رسائلهم، العملية سارت على ما يرام»، مضيفًا بروح متفائلة: «الأهم أننا فزنا وغادرنا دون استقبال أي هدف، سأعود خلال أسابيع قليلة».

إصابة قوية توقف مباراة تشيلسي وإيفرتون

وشهد ملعب جوديسون بارك لحظات من القلق والتوتر خلال مواجهة إيفرتون وتشيلسي، بعدما اضطر الحكم إلى إيقاف اللعب في الدقيقة 65، في الوقت الذي كان فيه الفريق اللندني متقدمًا بهدف دون رد.

وجاءت الإصابة بعدما خرج مارتينيز لإبعاد كرة عرضية وصلت إلى منطقة المرمى الصغيرة، مستخدمًا قبضتي يديه، لكنه اصطدم برأس جاراد برانثويت، مدافع إيفرتون، في التحام قوي أسفر عن تعرض الحارسين للإصابة، مع ظهور الدم في فم مدافع الفريق المنافس.

وسقط الحارس الأرجنتيني على أرض الملعب في مشهد أثار قلق زملائه، ما دفع الأطقم الطبية للفريقين إلى الإسراع لتقديم الإسعافات اللازمة، وسط ترقب من اللاعبين والجماهير لمعرفة مدى خطورة الإصابة.

نقل مارتينيز إلى المستشفى وإجراء جراحة عاجلة

وبعد توقف المباراة لأكثر من 10 دقائق، تقرر نقل مارتينيز خارج الملعب على نقالة، عقب وضع طوق طبي حول رقبته وتزويده بالأكسجين، قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم.

وكشفت الفحوصات عن تعرض الحارس الأرجنتيني لكسر في الفك العلوي، ما استدعى خضوعه لعملية جراحية عاجلة، تكللت بالنجاح، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن حالته الصحية.

وأثارت الإصابة مخاوف بشأن مدة غياب الحارس عن الملاعب، خاصة أن كسور الفك قد تتطلب فترة للتعافي قبل العودة إلى التدريبات والاحتكاكات البدنية، وفقًا لطبيعة الإصابة وتقييم الفريق الطبي.

رسالة من الحارس الأرجنتيني بعد الإفاقة من التخدير

وبعد استفاقته من التخدير، حرص مارتينيز على طمأنة الجماهير بنفسه، مؤكدًا نجاح العملية الجراحية، وموجهًا الشكر لكل من حرص على الاطمئنان عليه وإرسال رسائل الدعم.

كما تعامل الحارس مع الموقف بروح الدعابة، مستندًا إلى فوز فريقه وخروجه بشباك نظيفة، في محاولة لتخفيف القلق بشأن حالته الصحية.

وتترقب جماهير تشيلسي تطورات الحالة الطبية للحارس الأرجنتيني خلال الأيام المقبلة، في انتظار اتضاح موعد عودته إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات الرسمية.

مدة غياب إيميليانو مارتينيز عن تشيلسي

وأشار مارتينيز إلى إمكانية عودته خلال أسابيع قليلة، لكن موعد عودته الفعلي سيظل مرتبطًا بتطور حالته الصحية ومدى التئام الكسر، إلى جانب تقييم الجهاز الطبي لقدرته على استعادة جاهزيته الكاملة.

ويمثل غياب الحارس المحتمل تحديًا للجهاز الفني لتشيلسي، الذي سيحتاج إلى التعامل مع المرحلة المقبلة وفقًا للخيارات المتاحة في مركز حراسة المرمى، مع الحرص على عدم التعجل في إعادة اللاعب قبل اكتمال تعافيه.

وتبقى الأولوية في الوقت الحالي لتعافي مارتينيز بصورة كاملة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها، على أمل استعادة جاهزيته والعودة إلى حماية عرين تشيلسي في أقرب وقت تسمح به حالته الطبية.