نقل حارس تشيلسي إلى المستشفى بعد إصابة قوية في الرأس أمام إيفرتون

نُقل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، إلى المستشفى لإجراء فحوصات احترازية، بعد تعرضه لإصابة في الرأس خلال مباراة فريقه أمام إيفرتون، يوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقع الاصطدام في منتصف الشوط الثاني من المباراة التي أُقيمت على ملعب "هيل ديكنسون"، عندما خرج مارتينيز للتعامل مع ركلة حرة أُرسلت إلى منطقة الجزاء، ليصطدم رأسه برأس مدافع إيفرتون جاراد برانثويت.

وتلقى الحارس الأرجنتيني العلاج داخل أرض الملعب لنحو 10 دقائق، قبل أن يُنقل على محفة طبية، وسط تدخل الطاقم الطبي للفريقين لتقديم الإسعافات اللازمة. وأظهرت لقطات نقله تحريك ذراعيه، فيما أكد أوناي إيمري، المدير الفني لأستون فيلا، أن الحارس غادر الملعب وهو في حالة وعي.

وقال إيمري: "إنه موجود حاليًا في المستشفى لإجراء فحوصات احترازية، وسننتظر لمعرفة ما ستكشف عنه النتائج".

في المقابل، تمكن برانثويت من مواصلة اللعب بعد خضوعه لاختبار الارتجاج، وأكمل المباراة حتى صافرة النهاية.